Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Миранчука заявил, что игрока на 100 процентов не будет в «Локомотиве»

Агент Миранчука заявил, что игрока на 100 процентов не будет в «Локомотиве»

6 февраля 2017, 14:36
17

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщил, что его клиент однозначно покинет железнодорожников. При этом, по его словам, у 21-летнего игрока самые наибольшие шансы продолжить карьеру в «Рубине».

«Точка невозврата пройдена. Миранчука на 100 процентов в «Локомотиве» не будет. Главным претендентом на него является «Рубин». Главная загвоздка при переговорах с «Локомотивом» о новом контракте стала сумма отступных за него. Клуб настаивал, что данная цифра должна составлять 20 миллионов евро.

Мы хотим, чтобы наши ребята играли на самом высоком уровне. Мы же хотим повышения их класса. Мы делали все возможное, чтобы Миранчук остался в «Локомотиве».

Травля Алексея в социальных сетях продолжается уже давно. Я хотел бы обратиться к людям, чтобы они вникали в суть вопроса.

10 февраля должно быть объявлено окончательное решение по игроку. Руководство «Локомотива» всячески затягивает данное решение», – сказал Шпинев.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Миранчук принял участие в 16-ти поединках, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Миранчук Алексей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1486382186
Ни ..... себе заявочки! Да это с Вас нужно взыскать 20 миллионов! Воспитывали,пиарили,восхваляли до небес,авансы вперёд выдавали.звезда твою м..ь! А на деле,дырка от бублика!
Ответить
leonard1984
1486383143
Я думаю всему виной вот такие агенты.
Ответить
alexis02lion
1486384268
Не будет и ладно. В отличии от Локо в Рубине есть кому его на место в раздевалке и не только поставить. Рубину бы взять на пол-сезона и обычным маршрутом в Питер сплавить, пусть с ним мучаются. Любят они сборников и с российским паспортом, тут даже Грасия из ничего мало что сможет сделать.
Ответить
sir_Alex
1486384932
Какие €20 млн.?? Сегодня вроде не 1 апреля!
Ответить
FanatSerj
1486385288
"чтобы они вникали в суть вопроса." Дайте с первого раза угадаю ......мммммм.....сложно то как....... может бабло? БИНГО, пля, угадал!
Ответить
kykyi
1486387524
20 млн. Локомотив хотел сделать из него раба?
Ответить
Добрый Бобер
1486389080
Им, случайно, марсельский "Олимпик" не интересуется? А то был один такой молодой-талантливый.
Ответить
eleng
1486391457
"Суть данного вопроса.." в том что агент просто хочет поднять бабок, куда его пульнуть, ему по-боку, лишь бы дуплились покупатели. На игрока ему наплевать, а самому игроку, в свою очередь не хватает ума, и не нужно тут пафоса про повышение уровня, говори честно - преследую меркантильность...
Ответить
fon_der_tan
1486392564
ну нормальный контракт, если бы уж так хорошо играл то и 20 дали бы за него, а так го в рубин на банку
Ответить
Gold of Spartak
1486408368
Пополнит армию Соловьевых, Прудниковых..Будет в обойме и поменяет несколько клубов..
Ответить
Главные новости
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
7
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
6
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
15
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
4
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
2
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
4
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
9
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
4
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
1
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
6
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
4
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+