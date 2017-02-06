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    Агент Миранчука заявил, что игрока на 100 процентов не будет в «Локомотиве»

    Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщил, что его клиент однозначно покинет железнодорожников. При этом, по его словам, у 21-летнего игрока самые наибольшие шансы продолжить карьеру в «Рубине».

    «Точка невозврата пройдена. Миранчука на 100 процентов в «Локомотиве» не будет. Главным претендентом на него является «Рубин». Главная загвоздка при переговорах с «Локомотивом» о новом контракте стала сумма отступных за него. Клуб настаивал, что данная цифра должна составлять 20 миллионов евро.

    Мы хотим, чтобы наши ребята играли на самом высоком уровне. Мы же хотим повышения их класса. Мы делали все возможное, чтобы Миранчук остался в «Локомотиве».

    Травля Алексея в социальных сетях продолжается уже давно. Я хотел бы обратиться к людям, чтобы они вникали в суть вопроса.

    10 февраля должно быть объявлено окончательное решение по игроку. Руководство «Локомотива» всячески затягивает данное решение», – сказал Шпинев.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Миранчук принял участие в 16-ти поединках, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: Спорт FM

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    06.02.2017 14:36
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 6 февраля 2017, 22:12

      Пополнит армию Соловьевых, Прудниковых..Будет в обойме и поменяет несколько клубов..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 6 февраля 2017, 17:49

      ну нормальный контракт, если бы уж так хорошо играл то и 20 дали бы за него, а так го в рубин на банку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +837

      eleng 6 февраля 2017, 17:30

      "Суть данного вопроса.." в том что агент просто хочет поднять бабок, куда его пульнуть, ему по-боку, лишь бы дуплились покупатели. На игрока ему наплевать, а самому игроку, в свою очередь не хватает ума, и не нужно тут пафоса про повышение уровня, говори честно - преследую меркантильность...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 6 февраля 2017, 16:51

      Им, случайно, марсельский "Олимпик" не интересуется? А то был один такой молодой-талантливый.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 6 февраля 2017, 16:48

      Что они хотят от этого футбольного ноля?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 февраля 2017, 16:25

      20 млн. Локомотив хотел сделать из него раба?

      -1
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      Рейтинг: +15

      procx 6 февраля 2017, 16:16

      Вот это да!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      Закат 6 февраля 2017, 16:16

      пусть идет в газовый проект, чтоб все о нем забыли!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 февраля 2017, 15:48

      "чтобы они вникали в суть вопроса."
      Дайте с первого раза угадаю ......мммммм.....сложно то как....... может бабло?
      БИНГО, пля, угадал!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 февраля 2017, 15:42

      Какие €20 млн.?? Сегодня вроде не 1 апреля!

      1
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