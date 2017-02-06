Агент Миранчука заявил, что игрока на 100 процентов не будет в «Локомотиве»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщил, что его клиент однозначно покинет железнодорожников. При этом, по его словам, у 21-летнего игрока самые наибольшие шансы продолжить карьеру в «Рубине».

«Точка невозврата пройдена. Миранчука на 100 процентов в «Локомотиве» не будет. Главным претендентом на него является «Рубин». Главная загвоздка при переговорах с «Локомотивом» о новом контракте стала сумма отступных за него. Клуб настаивал, что данная цифра должна составлять 20 миллионов евро.

Мы хотим, чтобы наши ребята играли на самом высоком уровне. Мы же хотим повышения их класса. Мы делали все возможное, чтобы Миранчук остался в «Локомотиве».

Травля Алексея в социальных сетях продолжается уже давно. Я хотел бы обратиться к людям, чтобы они вникали в суть вопроса.

10 февраля должно быть объявлено окончательное решение по игроку. Руководство «Локомотива» всячески затягивает данное решение», – сказал Шпинев.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Миранчук принял участие в 16-ти поединках, отметившись одним голом и одной результативной передачей.