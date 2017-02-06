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    Калинич имеет шанс принять участие в игре с «Ромой»

    Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич имеет шанс появиться на поле в завтрашнем поединке 23-го тура Серии А против «Ромы». Хорват, повредивший колено во встрече с «Дженоа» 29 января, был вынужден пропустить перенесенный матч 19-го тура с «Пескарой», состоявшийся в среду.

    Ранее появилась информация, что 29-летний футболист не сыграет в поединке против «джаллоросси», однако, по последним данным, форвард все-таки имеет шанс помочь «фиалкам» в Риме.

    В нынешнем розыгрыше Серии А Калинич провел 20 матчей, отметившись 10-ю забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

    Источник: Football Italia

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    06.02.2017 13:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 7 февраля 2017, 08:39

      Дома хлопнули и на выезде хлопнем!

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