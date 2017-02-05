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    Грасия: «Главное, чтобы игроки «Рубина» не только играли, но и побеждали»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия подвели итоги товарищеского матча с «Сенан Бельмаре», в котором казанская команда одержала победу со счетом 2:1. Испанский специалист подчеркнул, что его подопечные показали хорошую игру.

    – Игра получилась достаточно хорошей, цельной, многое получалось. Мы владели преимуществом, как и вчера. Но в отличие от прошлой игры сегодня мы это воплотили в результат. Очень рад, что есть возможность сыграть контрольные матчи с различными соперниками из различных чемпионатов, которые предлагают различные тактические схемы. Игры против таких разных команд очень здорово обогащают нашу команду.

    Например, «Осиек» вчера играл с тремя защитниками, и мы должны были подстроиться в плане прессинга. В этих двух играх мы видели всех футболистов, за исключением Тимура Акмурзина, нашего третьего вратаря. Задача на сборе в том числе – подготовить игроков физически, тактически, дать игровое время, чтобы команда плавно вошла в соревновательный режим.

    – Команда играла матчи два дня подряд, сейчас предстоит неделя тренировок. Что, по вашим ощущениям, футболистам нравится больше?

    – Футболистам всегда больше всего нравится побеждать, чувствовать себя на поле командой, которая диктует свою игру сопернику, и постоянно находиться в предвкушении матча. Самое главное, чтобы футболисты не только играли, но и побеждали.

    На данный момент «Рубин» занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место, имея в активе 23 очка.

    Источник: ФК «Рубин»

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    05.02.2017 17:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 февраля 2017, 08:46

      По первому кругу,я бы не сказал,что им нравиться побеждать.

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