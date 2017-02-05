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  • Грасия: «Главное, чтобы игроки «Рубина» не только играли, но и побеждали»

Грасия: «Главное, чтобы игроки «Рубина» не только играли, но и побеждали»

5 февраля 2017, 17:53
1

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия подвели итоги товарищеского матча с «Сенан Бельмаре», в котором казанская команда одержала победу со счетом 2:1. Испанский специалист подчеркнул, что его подопечные показали хорошую игру.

– Игра получилась достаточно хорошей, цельной, многое получалось. Мы владели преимуществом, как и вчера. Но в отличие от прошлой игры сегодня мы это воплотили в результат. Очень рад, что есть возможность сыграть контрольные матчи с различными соперниками из различных чемпионатов, которые предлагают различные тактические схемы. Игры против таких разных команд очень здорово обогащают нашу команду.

Например, «Осиек» вчера играл с тремя защитниками, и мы должны были подстроиться в плане прессинга. В этих двух играх мы видели всех футболистов, за исключением Тимура Акмурзина, нашего третьего вратаря. Задача на сборе в том числе – подготовить игроков физически, тактически, дать игровое время, чтобы команда плавно вошла в соревновательный режим.

– Команда играла матчи два дня подряд, сейчас предстоит неделя тренировок. Что, по вашим ощущениям, футболистам нравится больше?

– Футболистам всегда больше всего нравится побеждать, чувствовать себя на поле командой, которая диктует свою игру сопернику, и постоянно находиться в предвкушении матча. Самое главное, чтобы футболисты не только играли, но и побеждали.

На данный момент «Рубин» занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место, имея в активе 23 очка.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Рубин Грасия Хави
Комментарии (1)
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rubinovyi2
1486446397
По первому кругу,я бы не сказал,что им нравиться побеждать.
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