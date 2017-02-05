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    Покеттино: «Мы команда, которая готова выиграть титул»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что у его команды есть шансы выиграть чемпионский титул в АПЛ в этом сезоне.

    «Девять очков – это нормальное отставание. Это всего три матча. Сейчас все будет зависеть от «Челси». Наша же задача – продолжать идти вперед, продолжать оказывать давление и выигрывать матчи.

    Считаю нас претендентами на титул. Мы команда, которая готова выиграть титул», — сказал специалист.

    По итогам 24-х туров «шпоры» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Челси» на девять очков.

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.02.2017 09:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      бса 5 февраля 2017, 13:06

      Псих ты неодекватный олень

      0
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 5 февраля 2017, 11:55

      Тоттенхэм как футбольная команда очень хорошая,но с таким говницом,высказывание,игра на поле,поведение,одно гнилье и черти собрались!

      0
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      Рейтинг: +89

      S.sol 5 февраля 2017, 10:37

      Хороший тренер. Но Тоттенхэм превратился в Арсенал. Только претендует на титул. Но выйграть не может.

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