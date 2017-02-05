Покеттино: «Мы команда, которая готова выиграть титул»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что у его команды есть шансы выиграть чемпионский титул в АПЛ в этом сезоне.

«Девять очков – это нормальное отставание. Это всего три матча. Сейчас все будет зависеть от «Челси». Наша же задача – продолжать идти вперед, продолжать оказывать давление и выигрывать матчи.

Считаю нас претендентами на титул. Мы команда, которая готова выиграть титул», — сказал специалист.

По итогам 24-х туров «шпоры» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Челси» на девять очков.