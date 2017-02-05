Жонатас: «Никто не ожидал, что я смогу так быстро привыкнуть к здешнему футболу»

Форвард «Рубина» Жонатас рассказал о том, как проходит его адаптация в российском футболе.

«Моя адаптация в России прошла очень даже хорошо. Никто не ожидал, что я смогу так быстро привыкнуть к здешнему футболу, особенно учитывая сильные морозы.

У нас были матчи, в которых команда так и не смогла добиться поставленной цели, поэтому нам предстоит много работать впереди. Если в Испании обращают много внимания на игру с мячом, то в России более контактный футбол. Честно сказать, меня удивил высокий уровень игроков РФПЛ», — сказал форвард в интервью Lance.

Напомним, что 27-летний бразилец перебрался в Россию летом 2016 года. В первой части сезона он забил восемь голов в 14-ти матчах РФПЛ.