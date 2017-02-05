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    Жонатас: «Никто не ожидал, что я смогу так быстро привыкнуть к здешнему футболу»

    Форвард «Рубина» Жонатас рассказал о том, как проходит его адаптация в российском футболе.

    «Моя адаптация в России прошла очень даже хорошо. Никто не ожидал, что я смогу так быстро привыкнуть к здешнему футболу, особенно учитывая сильные морозы.

    У нас были матчи, в которых команда так и не смогла добиться поставленной цели, поэтому нам предстоит много работать впереди. Если в Испании обращают много внимания на игру с мячом, то в России более контактный футбол. Честно сказать, меня удивил высокий уровень игроков РФПЛ», — сказал форвард в интервью Lance.

    Напомним, что 27-летний бразилец перебрался в Россию летом 2016 года. В первой части сезона он забил восемь голов в 14-ти матчах РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 08:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 7 февраля 2017, 00:18

      все норм! так продолжать и лучше..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 6 февраля 2017, 07:30

      Надеемся,что во втором круге порадуешь забитыми мячами!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 6 февраля 2017, 06:29

      Это твой уровень низок просто

      -1
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