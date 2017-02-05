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    Нойер считает, что нельзя добиваться победы только за счет удачи

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги матча 19-го тура Бундеслиги против «Шальке» (1:1). По мнению стража ворот, мюнхенцы не ожидали такой игры от соперника.

    «Всегда на первом месте стоит результат, но и немаловажно то, как он был добыт. Первый тайм был не таким, каким мы его себе представляли. Во втором тайме мы старались изо всех сил, но нам не хватило удачи. Однако нельзя всегда добиваться победы только за счет удачи, как это было против «Фрайбурга», – заявил вратарь.

    «Бавария» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги.

    Источник: ФК «Бавария»

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    05.02.2017 01:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 5 февраля 2017, 06:49

      Ну не всегда же побеждать Баварии

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