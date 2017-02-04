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    Билич заявил, что в раздевалке «Вест Хэма» царит прекрасная атмосфера

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич поделился эмоциям от матча 24-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:1). По словам специалиста, его подопечные прекрасно выполнили установку на игру.

    «Парни в лучшем виде исполнили наш план на игру. Наша команда работает друг за друга. У нас прекрасная атмосфера в раздевалке, но не потому, что ушел Пайет, потому что мы выиграли шесть матчей из девяти. Это сумасшедшая лига, и еще будет разыграно 42 очка. Здесь случаются сумасшедшие исходы, и нам нужно продолжать в том же духе», – сказал Билич.

    «Вест Хэм» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: BBC

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    04.02.2017 23:14
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