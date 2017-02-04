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    Клопп: «Я не хочу искать оправданий поражению от «Халла»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 24-го тура АПЛ против «Халла» (0:2). Специалист предположил, что причина поражения кроется в том, что соперники поняли, как действовать против его команды.

    «У нас есть необходимые качества, но мы их не демонстрируем. Бесполезно просто говорить о них или искать оправдания. Возможно, некоторые команды поняли, как с нами играть, но это не имеет смысла, потому что мы создаем моменты и должны были забивать.

    Нам нужно зарабатывать их, заслуживать, прилагать усилия. Нужно показывать высокий уровень постоянно. Я не хочу искать оправданий, сложно думать об умных вещах, которые можно сказать после таких матчей», – заявил Клопп.

    На данный момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: BBC

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    04.02.2017 21:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 5 февраля 2017, 02:25

      Одним словом -постоянно что-то не хватает для победы то понос , то золотуха. Не быть Ливерпулю чемпионом и в этом розыгрыше.Либо состав не тот , либо тренер не тот , либо настрой , а может и всё вместе

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > нейтральныйкакникто 6 февраля 2017, 16:43

      глубина состава очень скудная, при такой энергозатратной игре, и такой низкоуровневой ротации конечно не взять им апл, либо сливаться со всех кубков в самых первых раундах

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