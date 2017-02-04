Клопп: «Я не хочу искать оправданий поражению от «Халла»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 24-го тура АПЛ против «Халла» (0:2). Специалист предположил, что причина поражения кроется в том, что соперники поняли, как действовать против его команды.

«У нас есть необходимые качества, но мы их не демонстрируем. Бесполезно просто говорить о них или искать оправдания. Возможно, некоторые команды поняли, как с нами играть, но это не имеет смысла, потому что мы создаем моменты и должны были забивать.

Нам нужно зарабатывать их, заслуживать, прилагать усилия. Нужно показывать высокий уровень постоянно. Я не хочу искать оправданий, сложно думать об умных вещах, которые можно сказать после таких матчей», – заявил Клопп.

На данный момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.