Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хендрик получил самую быструю красную карточку в АПЛ с 2015 года

    Полузащитник «Бернли» Джеффри Хендрик получил красную карточку в матче против «Уотфорда». Футболист был удален с поля уже на 6-й минуте встречи. В составе «Бернли» Хендрик удалился впервые.

    Это удаление стало самым быстрым в английской Премьер-лиге с 2015 года. Тогда защитник «Вест Бромвича» Гарет Маколи был изгнан с поля уже на второй минуте игры с «Манчестер Сити».

    Хендрик перешел в «Бернли» из «Дерби Каунти» в августе 2016 года. Клуб заплатил за трансфер 25-летнего ирландца 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел за «Бернли» 20 матчей, в которых дважды отметился забитыми мячами. На его счету есть еще пять желтых карточек.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2017 18:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42

      Maйкl 4 февраля 2017, 19:08

      Придурок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 19:05

      мужик, зачем играть и так платят...и сразу в душ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11