Хендрик получил самую быструю красную карточку в АПЛ с 2015 года

Полузащитник «Бернли» Джеффри Хендрик получил красную карточку в матче против «Уотфорда». Футболист был удален с поля уже на 6-й минуте встречи. В составе «Бернли» Хендрик удалился впервые.

Это удаление стало самым быстрым в английской Премьер-лиге с 2015 года. Тогда защитник «Вест Бромвича» Гарет Маколи был изгнан с поля уже на второй минуте игры с «Манчестер Сити».

Хендрик перешел в «Бернли» из «Дерби Каунти» в августе 2016 года. Клуб заплатил за трансфер 25-летнего ирландца 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел за «Бернли» 20 матчей, в которых дважды отметился забитыми мячами. На его счету есть еще пять желтых карточек.