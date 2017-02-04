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    Дальнейший календарь РФПЛ будет утвержден после матчей 1/16 финала Лиги Европы

    По словам президента РФПЛ Сергея Прядкина, точное расписание дальнейших матчей чемпионата России будет утверждаться после того, как состоятся поединки 1/16 финала Лиги Европы.

    Напомним, что вчера, 3 февраля, были названы даты и время встреч Премьер-лиги с 18-го по 20-й тур.

    «Когда будет определено время начала матчей оставшихся туров? Пользуясь случаем, хочу повторить для болельщиков: здорово, что у нас три команды продолжают участие в Лиге Европы. Так что далее на календарь мы будем смотреть после первого этапа плей-офф. Если, дай бог, пройдут дальше, опять будем смотреть и желать удачи нашим командам, которые выступают в Лиге Европы, и отсюда уже будем плясать в вопросах календаря.

    Мы постараемся разнести матчи по времени так, чтобы это было удобно и болельщикам, и клубам», – сказал Прядкин.

    Матчи первой стадии плей-офф второго по престижности европейского клубного турнира пройдут 16 и 22-23 февраля. В Лиге Европы Россию продолжают представлять «Зенит», «Ростов» и «Краснодар».

    Источник: ТАСС

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    04.02.2017 16:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 4 февраля 2017, 18:21

      Все должны подстраиваться под эту троицу для их успешного выступления и там и тут в ущерб себе? А эта троица будет делится премиальными от еврокубков с остальными?

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      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > ROSTOV SUPER 5 февраля 2017, 02:14

      Так и я про то же. Всё делается во благо одних , которых мало , очень мало , принося в жертву других , которых заметное большинство.

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