Дальнейший календарь РФПЛ будет утвержден после матчей 1/16 финала Лиги Европы

По словам президента РФПЛ Сергея Прядкина, точное расписание дальнейших матчей чемпионата России будет утверждаться после того, как состоятся поединки 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что вчера, 3 февраля, были названы даты и время встреч Премьер-лиги с 18-го по 20-й тур.

«Когда будет определено время начала матчей оставшихся туров? Пользуясь случаем, хочу повторить для болельщиков: здорово, что у нас три команды продолжают участие в Лиге Европы. Так что далее на календарь мы будем смотреть после первого этапа плей-офф. Если, дай бог, пройдут дальше, опять будем смотреть и желать удачи нашим командам, которые выступают в Лиге Европы, и отсюда уже будем плясать в вопросах календаря.

Мы постараемся разнести матчи по времени так, чтобы это было удобно и болельщикам, и клубам», – сказал Прядкин.

Матчи первой стадии плей-офф второго по престижности европейского клубного турнира пройдут 16 и 22-23 февраля. В Лиге Европы Россию продолжают представлять «Зенит», «Ростов» и «Краснодар».