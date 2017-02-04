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    Орещук: «Луческу сделал Дзюбу капитаном для общения с арбитрами? Румын опять завел песню «нас плохо судят»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о назначении нападающего Артема Дзюбы капитаном «Зенита». По его словам, форвард достоин того, чтобы удостоиться подобного статуса.

    «Я к Артему Дзюбе хорошо отношусь, и к «Зениту» хорошо отношусь, и к спартаковским болельщикам отношусь хорошо, хоть сам и «армеец». Но для меня непонятно, конечно, это назначение, хоть Луческу и объясняет, что Дзюба говорит по-русски и будет ближе к арбитрам. Опять завел песню «нас плохо судят».

    Если абстрагироваться, то Дзюба достоин быть капитаном. Он своей игрок заслужил. В Дзюбе есть стержень. Он очень общительный, любит поговорить и сказать все в лицо. Да, это может где-то навредить. Но когда тебя наделили полномочиями капитана – ты чувствуешь ответственность за команду, и в своих выражениях должен будешь подбирать такие слова, которые арбитр услышит», – сказал Орещук.

    Напомним, Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В нынешнем сезоне на счету нападающего в РФПЛ – 14 матчей, восемь голов и три результативные передачи.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.02.2017 16:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +592

      spaike 5 февраля 2017, 09:00

      Луческу в интервью ни слова не сказал о том что нас плохо судят. Луческу говорил что Дзюбе будет проще общаться с судьями, так как он разговаривает на русском, а Гарсия нет.

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp 4 февраля 2017, 19:20

      еще один идиот который видит то что хочет видеть. луческу ни слова не сказал про судейство.

      2
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      ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 > alp 4 февраля 2017, 22:19

      Цыган про судейство в этом сезоне натрепал уже не меньше, чем сопливый Боаш

      0
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      ...
      Рейтинг: +11234

      alp > kanav67 5 февраля 2017, 12:15

      ты невнимательно прочитал то, что сказал орещук

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 4 февраля 2017, 18:26

      ну так Глушаков уже начал ныть про судей... теперь Зениту как то надо выравнивать ситуацию и тоже поныть про них...

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 февраля 2017, 17:54

      Это кто тут "армеец"?
      Это чучело пробежалось по ...дцати клубам..
      За Армию несколько матчей..
      За Динамо Спб -сорок с небольшим...
      Всё остальное время (год,через два ,пасся в своём Новороссийске..)

      А теперь это авторитетное пугало с высоты своего роста 195 см. вякает беспрестанно..

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 февраля 2017, 16:42

      Отличная характеристика: "бывший спортивный директор Динамо". Есть ли смысл его слушать???

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