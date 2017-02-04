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  • Орещук: «Луческу сделал Дзюбу капитаном для общения с арбитрами? Румын опять завел песню «нас плохо судят»

Орещук: «Луческу сделал Дзюбу капитаном для общения с арбитрами? Румын опять завел песню «нас плохо судят»

4 февраля 2017, 16:16
7

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о назначении нападающего Артема Дзюбы капитаном «Зенита». По его словам, форвард достоин того, чтобы удостоиться подобного статуса.

«Я к Артему Дзюбе хорошо отношусь, и к «Зениту» хорошо отношусь, и к спартаковским болельщикам отношусь хорошо, хоть сам и «армеец». Но для меня непонятно, конечно, это назначение, хоть Луческу и объясняет, что Дзюба говорит по-русски и будет ближе к арбитрам. Опять завел песню «нас плохо судят».

Если абстрагироваться, то Дзюба достоин быть капитаном. Он своей игрок заслужил. В Дзюбе есть стержень. Он очень общительный, любит поговорить и сказать все в лицо. Да, это может где-то навредить. Но когда тебя наделили полномочиями капитана – ты чувствуешь ответственность за команду, и в своих выражениях должен будешь подбирать такие слова, которые арбитр услышит», – сказал Орещук.

Напомним, Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В нынешнем сезоне на счету нападающего в РФПЛ – 14 матчей, восемь голов и три результативные передачи.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Орещук Роман Луческу Мирча
Комментарии (7)
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la verdad
1486215761
Отличная характеристика: "бывший спортивный директор Динамо". Есть ли смысл его слушать???
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shinnik
1486220063
Это кто тут "армеец"? Это чучело пробежалось по ...дцати клубам.. За Армию несколько матчей.. За Динамо Спб -сорок с небольшим... Всё остальное время (год,через два ,пасся в своём Новороссийске..) А теперь это авторитетное пугало с высоты своего роста 195 см. вякает беспрестанно..
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RedGreenHooligan
1486221988
ну так Глушаков уже начал ныть про судей... теперь Зениту как то надо выравнивать ситуацию и тоже поныть про них...
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alp
1486225258
еще один идиот который видит то что хочет видеть. луческу ни слова не сказал про судейство.
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spaike
1486274429
Луческу в интервью ни слова не сказал о том что нас плохо судят. Луческу говорил что Дзюбе будет проще общаться с судьями, так как он разговаривает на русском, а Гарсия нет.
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