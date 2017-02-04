Орещук: «Луческу сделал Дзюбу капитаном для общения с арбитрами? Румын опять завел песню «нас плохо судят»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о назначении нападающего Артема Дзюбы капитаном «Зенита». По его словам, форвард достоин того, чтобы удостоиться подобного статуса.

«Я к Артему Дзюбе хорошо отношусь, и к «Зениту» хорошо отношусь, и к спартаковским болельщикам отношусь хорошо, хоть сам и «армеец». Но для меня непонятно, конечно, это назначение, хоть Луческу и объясняет, что Дзюба говорит по-русски и будет ближе к арбитрам. Опять завел песню «нас плохо судят».

Если абстрагироваться, то Дзюба достоин быть капитаном. Он своей игрок заслужил. В Дзюбе есть стержень. Он очень общительный, любит поговорить и сказать все в лицо. Да, это может где-то навредить. Но когда тебя наделили полномочиями капитана – ты чувствуешь ответственность за команду, и в своих выражениях должен будешь подбирать такие слова, которые арбитр услышит», – сказал Орещук.

Напомним, Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В нынешнем сезоне на счету нападающего в РФПЛ – 14 матчей, восемь голов и три результативные передачи.