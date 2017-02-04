«Ювентус» поборется с «Интером» за Толиссо

Хавбек «Лиона» Корентин Толиссо летом может перебраться в Серию А. В услугах 22-летнего игрока заинтересованы «Ювентус» и «Интер».

«Старая синьора» рассматривает француза в качестве замены полузащитнику Полю Погба, покинувшему туринцев в августе минувшего года ради «Манчестер Юнайтед». «Нерадзурри» также рассчитывают укрепить состав молодым перспективным футболистом.

Отмечается, что представители «Интера» присутствовали на матче 21-го тура Лиги 1 между «ткачами» и «Марселем» (3:1) с целью понаблюдать за полузащитником. Сумма вероятной сделки может составить 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Толиссо принял участие в 28 поединках, записав на свой счет восемь голов и три результативные передачи.