Агент Миранчука: «Алексей написал заявление об уходе из «Локомотива»

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, рассказал о будущем своего клиента. По его словам, 21-летний россиянин во что бы то ни стало хочет покинуть стан железнодорожников. Главным претендентом на хавбека является «Рубин».

– Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков подчеркивает, что в случае ухода игрока сейчас, последуют санкции, ведь контракт истекает только в ноябре.

– Про санкции, как Обама, говорит только Мещеряков, мы же предлагаем другое. Сегодня продать Миранчука за 5 миллионов евро, либо через какое-то время Алексей уйдет за сумму в разы меньшую, ведь защищенный период его контракта давно закончился и большинство сценариев не предполагают никаких спортивных санкций.

9 января Алексей написал заявление об увольнении. Соответственно, 10 февраля он может покинуть «Локомотив», но, повторюсь, существуют разные сценарии, в том числе по срокам тех или иных действий.

– И «Локо» тогда от «Рубина» и предлагаемые 5 миллионов евро не получит?

– Это решит палата РФС по разрешению споров, а в дальнейшем Спортивный суд. Но, думаю, здравый смысл должен возобладать.

– А интерес «Спартака», «Краснодара», «Зенита» к Миранчуку?

– Он был, более того, финансовые условия в некоторых из предложений были гораздо интереснее, но Леша решил идти именно в «Рубин». А то, что пишут про решение агентов… Мы – не Лахтеры. Не приходим на локальную сделку, чтобы забрать кусок, а дальше хоть трава не расти. С этими ребятами мы сотрудничаем уже более пяти лет.

– До 10 февраля Алексей продолжит тренироваться с «Локомотивом»?

– Это вопрос к президенту и главному тренеру. Леша все время тренировался, исполнял свои обязанности. Несмотря на претензии некоторых, в том числе болельщиков. Мол, чего парень хочет, чего выкручивает руки? Да не было этого с его стороны!

– Что если «Локомотив» в последний момент вернется к первоначальному варианту контракта и попросит забыть все дрязги? Алексей подпишет соглашение?

– Повторюсь, дело не в деньгах, а в отношении нынешнего руководства клуба к игрокам. Думаю, точка невозврата пройдена.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.