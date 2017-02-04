Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Миранчука: «Алексей написал заявление об уходе из «Локомотива»

    Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, рассказал о будущем своего клиента. По его словам, 21-летний россиянин во что бы то ни стало хочет покинуть стан железнодорожников. Главным претендентом на хавбека является «Рубин».

    – Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков подчеркивает, что в случае ухода игрока сейчас, последуют санкции, ведь контракт истекает только в ноябре.

    – Про санкции, как Обама, говорит только Мещеряков, мы же предлагаем другое. Сегодня продать Миранчука за 5 миллионов евро, либо через какое-то время Алексей уйдет за сумму в разы меньшую, ведь защищенный период его контракта давно закончился и большинство сценариев не предполагают никаких спортивных санкций.

    9 января Алексей написал заявление об увольнении. Соответственно, 10 февраля он может покинуть «Локомотив», но, повторюсь, существуют разные сценарии, в том числе по срокам тех или иных действий.

    – И «Локо» тогда от «Рубина» и предлагаемые 5 миллионов евро не получит?

    – Это решит палата РФС по разрешению споров, а в дальнейшем Спортивный суд. Но, думаю, здравый смысл должен возобладать.

    – А интерес «Спартака», «Краснодара», «Зенита» к Миранчуку?

    – Он был, более того, финансовые условия в некоторых из предложений были гораздо интереснее, но Леша решил идти именно в «Рубин». А то, что пишут про решение агентов… Мы – не Лахтеры. Не приходим на локальную сделку, чтобы забрать кусок, а дальше хоть трава не расти. С этими ребятами мы сотрудничаем уже более пяти лет.

    – До 10 февраля Алексей продолжит тренироваться с «Локомотивом»?

    – Это вопрос к президенту и главному тренеру. Леша все время тренировался, исполнял свои обязанности. Несмотря на претензии некоторых, в том числе болельщиков. Мол, чего парень хочет, чего выкручивает руки? Да не было этого с его стороны!

    – Что если «Локомотив» в последний момент вернется к первоначальному варианту контракта и попросит забыть все дрязги? Алексей подпишет соглашение?

    – Повторюсь, дело не в деньгах, а в отношении нынешнего руководства клуба к игрокам. Думаю, точка невозврата пройдена.

    В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2017 10:11
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 февраля 2017, 14:10

      В очко этого Алексея.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      Armagiddon 4 февраля 2017, 13:50

      Ребят, всем давно понятно, что дела только в деньгах. А он молодой, юношеский максимализм. Думает, что если Месси его выбрал, то все-Звезда!!!. А он еще даже не раскрылся до конца и не известно, каким он станет. Просто я не понимаю как можно ненавидеть клуб, который тебя воспитал и дал путевку в футбол???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 февраля 2017, 13:37

      В Рубине сейчас тоже конфликтная ситуация.Шило на мыло?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 4 февраля 2017, 12:51

      позор для футбола. полгода назад все писали, какой Леша молодец, играет за копейки и показывает футбол. Теперь он не играет и требует миллионы... тьфу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 февраля 2017, 12:03

      Да да дела тут не в деньгах поэтому и Рубин , потому что зп предложили очень хорошую !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      ikram1984 4 февраля 2017, 11:58

      тоже самое что и с диарра. влепят неустойку и будут ждать у моря погоды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 4 февраля 2017, 11:52

      Агенты больше игроков зарабатывают конечно не ЛОХтеры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 4 февраля 2017, 11:49

      эти "АГЕНТЫ" только портят футбол, черти жадные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7808

      BarStep 4 февраля 2017, 11:49

      Ну прям как на заводе.. "написал заявление об уходе"! Только почему с 10 февраля?, - нарушаете ТК РФ господа...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 4 февраля 2017, 11:04

      У тебя дело - точно в деньгах))) А отношение руководства к игрокам - пусть попробует на производстве поработать)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11