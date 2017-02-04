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  • Агент Миранчука: «Алексей написал заявление об уходе из «Локомотива»

Агент Миранчука: «Алексей написал заявление об уходе из «Локомотива»

4 февраля 2017, 10:11
20

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, рассказал о будущем своего клиента. По его словам, 21-летний россиянин во что бы то ни стало хочет покинуть стан железнодорожников. Главным претендентом на хавбека является «Рубин».

– Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков подчеркивает, что в случае ухода игрока сейчас, последуют санкции, ведь контракт истекает только в ноябре.

– Про санкции, как Обама, говорит только Мещеряков, мы же предлагаем другое. Сегодня продать Миранчука за 5 миллионов евро, либо через какое-то время Алексей уйдет за сумму в разы меньшую, ведь защищенный период его контракта давно закончился и большинство сценариев не предполагают никаких спортивных санкций.

9 января Алексей написал заявление об увольнении. Соответственно, 10 февраля он может покинуть «Локомотив», но, повторюсь, существуют разные сценарии, в том числе по срокам тех или иных действий.

– И «Локо» тогда от «Рубина» и предлагаемые 5 миллионов евро не получит?

– Это решит палата РФС по разрешению споров, а в дальнейшем Спортивный суд. Но, думаю, здравый смысл должен возобладать.

– А интерес «Спартака», «Краснодара», «Зенита» к Миранчуку?

– Он был, более того, финансовые условия в некоторых из предложений были гораздо интереснее, но Леша решил идти именно в «Рубин». А то, что пишут про решение агентов… Мы – не Лахтеры. Не приходим на локальную сделку, чтобы забрать кусок, а дальше хоть трава не расти. С этими ребятами мы сотрудничаем уже более пяти лет.

– До 10 февраля Алексей продолжит тренироваться с «Локомотивом»?

– Это вопрос к президенту и главному тренеру. Леша все время тренировался, исполнял свои обязанности. Несмотря на претензии некоторых, в том числе болельщиков. Мол, чего парень хочет, чего выкручивает руки? Да не было этого с его стороны!

– Что если «Локомотив» в последний момент вернется к первоначальному варианту контракта и попросит забыть все дрязги? Алексей подпишет соглашение?

– Повторюсь, дело не в деньгах, а в отношении нынешнего руководства клуба к игрокам. Думаю, точка невозврата пройдена.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Миранчук Алексей
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Томь вперёд
1486192562
Решили кинуть Локомотив! Не красиво всё это...
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Nesterenko
1486193115
Ахах, адвокат херов. Игрока портишь , козёл!!!!
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footballforeverNN
1486193429
агентов запретить, детей портят гады
Ответить
Igor Belousov
1486194411
переходи в спартак
Ответить
Сильвербой
1486194438
Можно по разному относиться к Леше, говорить рвач, иуда и т.д.! Но если посмотреть, что сейчас происходит в Локо: непонятное руководство; трансферная политика вообще тихий ужас; тренер, чьи взляды на футбол, уже давно вызывают большие вопросы; сомнительные задачи!!! Поэтому желание Алексея участвовать в более амбициозном проекте, да еще и на более выгодных условиях, совершенно понятно!!!
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XaXatyn
1486199010
Да да дела тут не в деньгах поэтому и Рубин , потому что зп предложили очень хорошую !
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LokoGoGo
1486201893
позор для футбола. полгода назад все писали, какой Леша молодец, играет за копейки и показывает футбол. Теперь он не играет и требует миллионы... тьфу!
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Gullit 76
1486204662
В Рубине сейчас тоже конфликтная ситуация.Шило на мыло?
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Armagiddon
1486205418
Ребят, всем давно понятно, что дела только в деньгах. А он молодой, юношеский максимализм. Думает, что если Месси его выбрал, то все-Звезда!!!. А он еще даже не раскрылся до конца и не известно, каким он станет. Просто я не понимаю как можно ненавидеть клуб, который тебя воспитал и дал путевку в футбол???
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Kulimen
1486206633
В очко этого Алексея.
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