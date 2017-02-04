Романцев: «У Еременко отняли два года футбольного расцвета. Это может сломить его»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высоко оценил игру полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Напомним, что ФИФА дисквалифицировала финского хавбека на два года за употребление кокаина.

– Роман – один из моих любимых полузащитников. Никогда не говорил об этом, так как он выступал за ЦСКА. Очень большая потеря. У него практически нет слабых мест: и бьет, и с техникой все в порядке. Такой футболист у меня бы заиграл.

– Реально вернуться после двух лет простоя?

– Когда ты привык находиться на виду, а потом играешь при пустых трибунах и на кочковатых полях – это может сломить психологически. Но, надеюсь, у Романа есть характер. Однако два года футбольного расцвета у него отняли…