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    Романцев: «У Еременко отняли два года футбольного расцвета. Это может сломить его»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высоко оценил игру полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Напомним, что ФИФА дисквалифицировала финского хавбека на два года за употребление кокаина.

    – Роман – один из моих любимых полузащитников. Никогда не говорил об этом, так как он выступал за ЦСКА. Очень большая потеря. У него практически нет слабых мест: и бьет, и с техникой все в порядке. Такой футболист у меня бы заиграл.

    – Реально вернуться после двух лет простоя?

    – Когда ты привык находиться на виду, а потом играешь при пустых трибунах и на кочковатых полях – это может сломить психологически. Но, надеюсь, у Романа есть характер. Однако два года футбольного расцвета у него отняли…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2017 09:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 4 февраля 2017, 12:49

      он сам у себя отнял 2 года.или его заставляли наркоманить?!уже за торчков вступаются..совсем беда.

      3
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 4 февраля 2017, 12:38

      Не нужен !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 4 февраля 2017, 12:02

      так то он сам себе сломал футбольную карьеру. нехер делать наркоманам в спорте

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 4 февраля 2017, 11:48

      Может это слухи,
      А может и правда нюхал,

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 февраля 2017, 10:51

      да не,у него еврозакалка..не сопьётся и в ДиДжеи не пойдёт..
      Ещё увидимся..

      0
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      Рейтинг: +75

      тоширо 4 февраля 2017, 10:36

      а нафига он кокс употреблял???

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 февраля 2017, 10:11

      Не отняли, а сам у себя отнял

      4
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