Пресс-атташе «Уфы»: «Арбитр был заинтересован в том, чтобы нам забили»

Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тертышный рассказал, что происходило в товарищеском матче с румынским ЧФР (0:2). Ранее сообщалось, что на встрече работали подставные судьи из Румынии. В ближайшее время будет проведено расследование.

«Мы не сильно загружались, кто будет судить. Сборы есть сборы, всякое бывает. Арбитр был заинтересован в том, чтобы нам обязательно забили гол или он поставит пенальти. На мой взгляд, румынская команда не совсем была в теме происходящего. Один из наших тренеров подходил к румынам, говорил: «Не забивайте». И первый игрок пробил так, чтобы Шелия взял пенальти. Подошли ко второму: «Видишь, судья хочет, чтобы забили. Не делай этого». А тот ответил: «Нет, я забью, это моя работа». Румыны тоже удивлялись. Скамейка запасных румынской команды, видно было, отпускала шуточки», — сказал Тертышный.

Товарищеские матчи с участием «Уфы» и «Амкара» обслуживали подставные судьи