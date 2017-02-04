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    Пресс-атташе «Уфы»: «Арбитр был заинтересован в том, чтобы нам забили»

    Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тертышный рассказал, что происходило в товарищеском матче с румынским ЧФР (0:2). Ранее сообщалось, что на встрече работали подставные судьи из Румынии. В ближайшее время будет проведено расследование.

    «Мы не сильно загружались, кто будет судить. Сборы есть сборы, всякое бывает. Арбитр был заинтересован в том, чтобы нам обязательно забили гол или он поставит пенальти. На мой взгляд, румынская команда не совсем была в теме происходящего. Один из наших тренеров подходил к румынам, говорил: «Не забивайте». И первый игрок пробил так, чтобы Шелия взял пенальти. Подошли ко второму: «Видишь, судья хочет, чтобы забили. Не делай этого». А тот ответил: «Нет, я забью, это моя работа». Румыны тоже удивлялись. Скамейка запасных румынской команды, видно было, отпускала шуточки», — сказал Тертышный.

    Товарищеские матчи с участием «Уфы» и «Амкара» обслуживали подставные судьи

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.02.2017 08:28
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