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    Источник: «Локомотив» имеет предложения от «Рубина», «Зенита» и «Краснодара» по Алексею Миранчуку

    Стали известны подробности возможного ухода полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива». По информации источника, 10 февраля россиянин официально должен покинуть стан железнодорожников.

    Также сообщается, что на данный момент «Локомотив» имеет три предложения от клубов РФПЛ. В частности, «Рубин» предлагает за хавбека 5 миллионов евро, «Зенит» – 5, «Краснодар» – 6. При этом казанский клуб договорился с железнодорожниками по сумме подъемных, чего не хотят делать две другие команды.

    В нынешнем сезоне на счету Миранчука в РФПЛ – 16 матчей, один забитый мяч и одна результативная передача.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.02.2017 23:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 февраля 2017, 11:23

      Статистика аховая, конечно. Торги надо начинать с рублей.
      Тысяч с пяти.

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 4 февраля 2017, 10:08

      кто больше?

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 февраля 2017, 09:43

      Может источник сам прикупит эту "звезду"?)

      0
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      Рейтинг: +139

      palych1974 4 февраля 2017, 08:58

      так агент же уже брякнул: "...финансовые условия в некоторых из предложений были гораздо интересней, но Леша решил идти именно в «Рубин»"

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      Рейтинг: +37

      ololoshka 4 февраля 2017, 01:14

      перейдет туда где больше заплатят агенту, это очевидно на мой взгляд

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      Рейтинг: +592

      spaike 4 февраля 2017, 01:01

      Скорее всего в Краснодар или в Рубин перейдет. В Зените у него игровой практики не будет, да и сам Зенит вряд ли решит его купить.

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 4 февраля 2017, 00:27

      В Севастополь.

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 4 февраля 2017, 00:01

      в краснодар

      0
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