Источник: «Локомотив» имеет предложения от «Рубина», «Зенита» и «Краснодара» по Алексею Миранчуку

Стали известны подробности возможного ухода полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива». По информации источника, 10 февраля россиянин официально должен покинуть стан железнодорожников.

Также сообщается, что на данный момент «Локомотив» имеет три предложения от клубов РФПЛ. В частности, «Рубин» предлагает за хавбека 5 миллионов евро, «Зенит» – 5, «Краснодар» – 6. При этом казанский клуб договорился с железнодорожниками по сумме подъемных, чего не хотят делать две другие команды.

В нынешнем сезоне на счету Миранчука в РФПЛ – 16 матчей, один забитый мяч и одна результативная передача.