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  • Источник: «Локомотив» имеет предложения от «Рубина», «Зенита» и «Краснодара» по Алексею Миранчуку

Источник: «Локомотив» имеет предложения от «Рубина», «Зенита» и «Краснодара» по Алексею Миранчуку

3 февраля 2017, 23:41
8

Стали известны подробности возможного ухода полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива». По информации источника, 10 февраля россиянин официально должен покинуть стан железнодорожников.

Также сообщается, что на данный момент «Локомотив» имеет три предложения от клубов РФПЛ. В частности, «Рубин» предлагает за хавбека 5 миллионов евро, «Зенит» – 5, «Краснодар» – 6. При этом казанский клуб договорился с железнодорожниками по сумме подъемных, чего не хотят делать две другие команды.

В нынешнем сезоне на счету Миранчука в РФПЛ – 16 матчей, один забитый мяч и одна результативная передача.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Локомотив Рубин Зенит Краснодар Миранчук Алексей
Комментарии (8)
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Raider26
1486155682
в краснодар
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Par Mezan
1486157221
В Севастополь.
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spaike
1486159287
Скорее всего в Краснодар или в Рубин перейдет. В Зените у него игровой практики не будет, да и сам Зенит вряд ли решит его купить.
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ololoshka
1486160061
перейдет туда где больше заплатят агенту, это очевидно на мой взгляд
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palych1974
1486187894
так агент же уже брякнул: "...финансовые условия в некоторых из предложений были гораздо интересней, но Леша решил идти именно в «Рубин»"
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rubinovyi2
1486190639
Может источник сам прикупит эту "звезду"?)
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Zenit-84
1486192095
кто больше?
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Zeff
1486196637
Статистика аховая, конечно. Торги надо начинать с рублей. Тысяч с пяти.
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