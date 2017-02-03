Главный тренер «Фиорентины» может возглавить «Ювентус»

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза может занять аналогичную должность в «Ювентусе». По информации источника, 46-летний португалец является основным претендентом на данный пост. Сейчас стороны ведут переговоры о сотрудничестве.

Напомним, ранее сообщалось, что нынешний главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри может летом покинуть команду из-за разногласий с руководством.

На данный момент «Ювентус» единолично возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав после 21-го тура 51 очко.