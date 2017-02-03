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    Главный тренер «Фиорентины» может возглавить «Ювентус»

    Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза может занять аналогичную должность в «Ювентусе». По информации источника, 46-летний португалец является основным претендентом на данный пост. Сейчас стороны ведут переговоры о сотрудничестве.

    Напомним, ранее сообщалось, что нынешний главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри может летом покинуть команду из-за разногласий с руководством.

    На данный момент «Ювентус» единолично возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав после 21-го тура 51 очко.

    Источник: Football Italia

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    03.02.2017 21:36
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 4 февраля 2017, 00:14

      гон

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 3 февраля 2017, 22:01

      И еще 18 кандидатов(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 3 февраля 2017, 21:43

      Летом увидим

      0
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