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    Аллегри может покинуть «Ювентус» из-за разногласий с руководством

    Массимилиано Аллегри может покинуть пост главного тренера «Ювентуса» в конце сезона. Сообщается, что у 49-летнего специалиста возникли разногласия с руководством клуба после поражения от «Милана» в матче за Суперкубок Италии.

    На случай отставки Аллегри туринцы рассматривают кандидатуры Паулу Соузы («Фиорентина»), Эусебио Ди Франческо («Сассуоло») и Леонарду Жардима («Монако»).

    После 17-ти туров Серии А «Ювентус» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка и имея игру в запасе.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    27.12.2016 12:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 27 декабря 2016, 18:02

      Скучнейший матч. Больше походил на выставочный

      -1
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 27 декабря 2016, 13:59

      Скучнее финала честно говоря не помню. Хотя бы в игре проиграли. Смешно))) А самом деле это был маркетинговый ход, что хорошо для Милана и плохо для фанов Юве

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 27 декабря 2016, 13:47

      Я даже знаю в чём причина. МАТЧ ЮВЕНТУСОМ БЫЛ СДАН, а тренер был против. Руководство надавило. Сильвио Берлускони получит дополнительные несколько миллионов евро от китайских инвесторов, при продаже клуба. Если тот выиграет данный суперкубок. Да и вообще, наверняка руководство Юве, просто лизнуло бывшему руководителю страны. Сам кубок не столь значим для клуба, поэтому легко с ним расстались. А для тренера видимо важен.

      1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > Сергей Свояк 27 декабря 2016, 13:53

      Отчасти с тобой согласен. Не приятно конечно что подарили игру, но похоже придётся признать это.

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Juve1897 27 декабря 2016, 13:57

      Да, да. Я видел лицо Аллегри и его бездействие у кромки поля. Более того, игроки высшего класса типа Игуаина и тому подобных, совсем не играли. в общем, мы друг друга поняли.

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 27 декабря 2016, 13:41

      юве поплыть может случае отставки

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 27 декабря 2016, 12:38

      Аллегри тренер на 5+,без работы не останется.По мне,спешит руководство Юве !

      1
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      Рейтинг: +10

      Дядя Пьеро 27 декабря 2016, 12:21

      Луи Ван Гал или Роберто Манчини подошли бы лучше!

      -1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Дядя Пьеро 27 декабря 2016, 13:39

      Манчини? Неее. А ванг Гаалу пора на покой.

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Дядя Пьеро 27 декабря 2016, 13:40

      Хотя именно ван Гаал открыл Лингарда и Рэшфорда. Вернее сказать открыл миру, а на самом деле он просто им дал зелёный свет в основу.

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