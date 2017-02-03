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    Грасия сделал ставку на товарищеские матчи

    Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия рассказал о целях, которые поставил тренерский штаб перед своими футболистами на втором тренировочном сборе.

    «Самое главное для нас сейчас – набрать тренировочные и игровые объемы за счет товарищеских матчей. Нам предстоит сыграть с соперниками из разных чемпионатов с разным уровнем. Мы при подготовке к этим матчам будем учитывать особенности каждого соперника и будем выделять те аспекты, которые нам предстоит проявить в этих матчах», – приводит слова тренера «Реальное время».

    Напомним, что второй тренировочный сбор «Рубин» проводит в Испании. Ближайший товарищеский матч «Рубин» проведет в субботу, 4 февраля, против «Осиека».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2017 11:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 3 февраля 2017, 13:42

      Заголовок звучит так, будто Грасия делает ставки в букмекерской конторе.

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