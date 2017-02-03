Грасия сделал ставку на товарищеские матчи

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия рассказал о целях, которые поставил тренерский штаб перед своими футболистами на втором тренировочном сборе.

«Самое главное для нас сейчас – набрать тренировочные и игровые объемы за счет товарищеских матчей. Нам предстоит сыграть с соперниками из разных чемпионатов с разным уровнем. Мы при подготовке к этим матчам будем учитывать особенности каждого соперника и будем выделять те аспекты, которые нам предстоит проявить в этих матчах», – приводит слова тренера «Реальное время».

Напомним, что второй тренировочный сбор «Рубин» проводит в Испании. Ближайший товарищеский матч «Рубин» проведет в субботу, 4 февраля, против «Осиека».