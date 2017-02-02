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    Шляхтин: «Крылья Советов» уже провалили сезон»

    Министр спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин выразил мнение, что команда уже может записывать нынешний сезон в пассив. Как отметил один из руководителей клуба, была задача находиться поблизости от еврокубковой зоны.

    «Сейчас сезон уже провален, я реально хотел быть седьмым-восьмым, уже подтягиваться к еврокубкам. И подбор игроков был необходимый, и программа развития, но видите, провальное начало турнира... Сейчас надо спокойно доиграть, без нервотрепки и лихорадки, и уже в следующем сезоне подходить к этим целям.

    Трансферная кампания, которую мы провели летом, по–моему, стала одной из самых успешных. Но проблема с тренерским штабом и те вещи, которые мы видели, сыграли свою роль», – заявил Шляхтин.

    «Крылья Советов» после 17 туров занимают в чемпионате России 12-е место.

    Источник: ТАСС

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    02.02.2017 18:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      ТЕМНЫЙ1 5 февраля 2017, 09:02

      ВОТ ЭТО РУКОВОДИТЕЛЬ!!!! ВСЕМ ЗАВИДОВАТЬ!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 4 февраля 2017, 14:22

      Что то рановато Шляхтин о провале начал говорить.

      0
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      Рейтинг: +526

      Medved2468 3 февраля 2017, 07:10

      Какой к черту необходимый подбор игроков?! Кого-то более-менее стоящего уже на флажке брали. Паскуато форму только к уходу Веркаутерена набрал. Фрэнк вообще 1,5 года из "говна конфетку делал"! Но чудо не вышло. О какой еврокубковой зоне вообще может идти речь?!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +73

      MonTee 2 февраля 2017, 23:00

      Начало сезона-провал. Зимнее трансферное-провал провалов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 2 февраля 2017, 20:37

      Теперь-то уж точно провал - лидеров всех продали и никого не взяли ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 2 февраля 2017, 19:07

      Очень жаль Крылья, но опять борьба за выживание.

      0
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