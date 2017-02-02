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Шляхтин: «Крылья Советов» уже провалили сезон»

2 февраля 2017, 18:21
6

Министр спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин выразил мнение, что команда уже может записывать нынешний сезон в пассив. Как отметил один из руководителей клуба, была задача находиться поблизости от еврокубковой зоны.

«Сейчас сезон уже провален, я реально хотел быть седьмым-восьмым, уже подтягиваться к еврокубкам. И подбор игроков был необходимый, и программа развития, но видите, провальное начало турнира... Сейчас надо спокойно доиграть, без нервотрепки и лихорадки, и уже в следующем сезоне подходить к этим целям.

Трансферная кампания, которую мы провели летом, по–моему, стала одной из самых успешных. Но проблема с тренерским штабом и те вещи, которые мы видели, сыграли свою роль», – заявил Шляхтин.

«Крылья Советов» после 17 туров занимают в чемпионате России 12-е место.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (6)
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Nikiforof
1486051624
Очень жаль Крылья, но опять борьба за выживание.
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life85
1486057026
Теперь-то уж точно провал - лидеров всех продали и никого не взяли ...
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MonTee
1486065618
Начало сезона-провал. Зимнее трансферное-провал провалов...
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Medved2468
1486095036
Какой к черту необходимый подбор игроков?! Кого-то более-менее стоящего уже на флажке брали. Паскуато форму только к уходу Веркаутерена набрал. Фрэнк вообще 1,5 года из "говна конфетку делал"! Но чудо не вышло. О какой еврокубковой зоне вообще может идти речь?!
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SERG63
1486207323
Что то рановато Шляхтин о провале начал говорить.
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ТЕМНЫЙ1
1486274533
ВОТ ЭТО РУКОВОДИТЕЛЬ!!!! ВСЕМ ЗАВИДОВАТЬ!!!!!!
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