Шляхтин: «Крылья Советов» уже провалили сезон»

Министр спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин выразил мнение, что команда уже может записывать нынешний сезон в пассив. Как отметил один из руководителей клуба, была задача находиться поблизости от еврокубковой зоны.

«Сейчас сезон уже провален, я реально хотел быть седьмым-восьмым, уже подтягиваться к еврокубкам. И подбор игроков был необходимый, и программа развития, но видите, провальное начало турнира... Сейчас надо спокойно доиграть, без нервотрепки и лихорадки, и уже в следующем сезоне подходить к этим целям.

Трансферная кампания, которую мы провели летом, по–моему, стала одной из самых успешных. Но проблема с тренерским штабом и те вещи, которые мы видели, сыграли свою роль», – заявил Шляхтин.

«Крылья Советов» после 17 туров занимают в чемпионате России 12-е место.