ЦСКА и «Зенит» получили от УЕФА более миллиона евро за выступление своих игроков на чемпионате Европы-2016

УЕФА произвел выплаты клубам РФПЛ и ФНЛ за участие их игроков в отборочном турнире к чемпионату Европы-2016 и в финальной стадии турнира. В общей сложности российские клубы получили почти 7 миллионов евро. ЦСКА было перечислено 1,36 миллиона евро, «Зениту» – 1,15 миллиона. На третьем месте в данном списке призовых от УЕФА находится «Краснодар» (868,25 тысячи евро). Далее идут «Локомотив» (798,13), «Спартак» (578,24) и «Динамо» (454,98).

Меньше всех заработали «Луч-Энергия» и «Сокол» – 8581 и 8741 евро соответственно.