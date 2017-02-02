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    ЦСКА и «Зенит» получили от УЕФА более миллиона евро за выступление своих игроков на чемпионате Европы-2016

    УЕФА произвел выплаты клубам РФПЛ и ФНЛ за участие их игроков в отборочном турнире к чемпионату Европы-2016 и в финальной стадии турнира. В общей сложности российские клубы получили почти 7 миллионов евро. ЦСКА было перечислено 1,36 миллиона евро, «Зениту» – 1,15 миллиона. На третьем месте в данном списке призовых от УЕФА находится «Краснодар» (868,25 тысячи евро). Далее идут «Локомотив» (798,13), «Спартак» (578,24) и «Динамо» (454,98).

    Меньше всех заработали «Луч-Энергия» и «Сокол» – 8581 и 8741 евро соответственно.

    Источник: УЕФА

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    02.02.2017 16:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 февраля 2017, 08:29

      А сколько получили Краснодар и Ростов и причём здесь Луч-Энергия и Сокол?

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 2 февраля 2017, 20:06

      а спартак сколько получил?

      0
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      ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop > alp 2 февраля 2017, 21:15

      написано же ...
      Далее идут «Локомотив» (798,13), «Спартак» (578,24) и «Динамо» (454,98).

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 февраля 2017, 20:00

      Не понял при чём тут луч и сокол.?Вообще за такое участие с них надо эти 7млн евро снять.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 февраля 2017, 19:36

      Было бы правильнее всем сборным играть на деньги, как в обычных азартных играх. Глядишь, и интерес у наших игроков проснулся бы. А когда ничего не теряешь , то и ломаться незачем

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > APchelov 2 февраля 2017, 21:15

      Стартовый взнос называется)

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      Рейтинг: +483

      headdevil > APchelov 2 февраля 2017, 23:53

      Они бы тогда не попадали туда регулярно

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