«Локомотив» близок к подписанию полноценного контракта с Игорем Денисовым

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал будущее полузащитника Игоря Денисова, который присоединился к команде в августе 2016-го года на правах бесплатной аренды.

– Игорь Денисов за время в «Локомотиве» чем-нибудь удивил вас? На тренировках выкладывается, в коллективе выглядит хорошо...

– Даже более, чем хорошо. Работает достойно и очень много. Игорь соответствует образу топ-игрока, обладающего высочайшей ответственностью, самоотдачей и дисциплиной. Просто профессионал с большой буквы «П».

– Вы ведь действительно близки к тому, чтобы заключить с ним не арендный, а полноценный контракт?

– Да, максимально близки.

За время пребывания в «Локомотиве» Денисов принял участие в 11-ти матчах, забив один гол и отдав одну голевую передачу.