«Локомотив» близок к подписанию полноценного контракта с Игорем Денисовым

отличная новость!
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал будущее полузащитника Игоря Денисова, который присоединился к команде в августе 2016-го года на правах бесплатной аренды.
– Игорь Денисов за время в «Локомотиве» чем-нибудь удивил вас? На тренировках выкладывается, в коллективе выглядит хорошо...
– Даже более, чем хорошо. Работает достойно и очень много. Игорь соответствует образу топ-игрока, обладающего высочайшей ответственностью, самоотдачей и дисциплиной. Просто профессионал с большой буквы «П».
– Вы ведь действительно близки к тому, чтобы заключить с ним не арендный, а полноценный контракт?
– Да, максимально близки.
За время пребывания в «Локомотиве» Денисов принял участие в 11-ти матчах, забив один гол и отдав одну голевую передачу.