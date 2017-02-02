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    «Локомотив» близок к подписанию полноценного контракта с Игорем Денисовым

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал будущее полузащитника Игоря Денисова, который присоединился к команде в августе 2016-го года на правах бесплатной аренды.

    Игорь Денисов за время в «Локомотиве» чем-нибудь удивил вас? На тренировках выкладывается, в коллективе выглядит хорошо...

    – Даже более, чем хорошо. Работает достойно и очень много. Игорь соответствует образу топ-игрока, обладающего высочайшей ответственностью, самоотдачей и дисциплиной. Просто профессионал с большой буквы «П».

    Вы ведь действительно близки к тому, чтобы заключить с ним не арендный, а полноценный контракт?

    – Да, максимально близки.

    За время пребывания в «Локомотиве» Денисов принял участие в 11-ти матчах, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2017 00:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 февраля 2017, 08:42

      отличная новость!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 2 февраля 2017, 04:57

      И вот тогда то и начнется вакханалия)

      0
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