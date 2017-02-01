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    Анри: «Гризманн — человек, который нужен Премьер-лиге»

    Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри уверен в успешности возможного трансфера форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед».

    «Я думаю, Гризманн — тот человек, который нужен Премьер-лиге. Если он перейдет в «МЮ», это будет прекрасно для клуба. Он подходит чемпионату Англии, фанатам и всем, кто захочет посмотреть на его игру. Было время, когда во Франции никто в него не верил. Он ушел в «Реал Сосьедад», чтобы найти свою сегодняшнюю игру. Это говорит о характере», — заявил Анри в эфире Sky Sports.

    Гризманн выступал за «Реал Сосьедад» в период с 2009-го по 2014-й год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2017 21:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 2 февраля 2017, 00:03

      Мю это не его,а вот Челси самое то и стиль игры схожий и слева Азар на себя будет забирать соперника,и главное можно титулы выигрывать!!!

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