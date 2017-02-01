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    Уткин: «По моим данным, стоимость стадиона «Динамо» составляет 1,5 миллиарда. «Крестовский» оценивается в 1 миллиард»

    По информации футбольного комментатора Василия Уткина, стоимость стадиона «Динамо» превышает бюджет «Крестовского».

    «Думаю, мы еще больше удивимся, узнав цифры про новый стадион «Динамо». Эта арена по стоимости превысит «Крестовский». По моим данным, которым я верю, надеюсь, меня не обманули, стоимость стадиона «Динамо» уже составляет 1,5 миллиарда евро. «Крестовский» оценивается в 1 миллиард», — сказал Уткин.

    Как сообщалось ранее, стадион «Крестовский» будет передан в управление петербургского «Зенита» 31 марта текущего года.

    Источник: Спорт FM

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    01.02.2017 20:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 2 февраля 2017, 00:13

      Так " Динамо " вроде бы строят не за бюджетные деньги .........

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 1 февраля 2017, 22:55

      Кто-то просто хотел перевести стрелки с "Крестовского" на "Динамо" и Васю использовали - сказали по секрету, заранее зная, что при первой возможности разболтает.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 февраля 2017, 22:49

      Интересная информация,видимо у нас все стадионы от миллиарда.Просто так принято,меньше миллиарда в западло пачкаться.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > 3a zenit 1 февраля 2017, 23:08

      Так деньги отбивать надо. За счёт нас отбивать и будут - билеты золотыми станут,а мы увидим эти стадионы на открытке.Хорошо что строят,но воровать до 80% это всё же перебор - ну хоть 50%,ну пожалуйста.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 февраля 2017, 22:31

      Там наверное поле не выкатное,а откатное...

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 1 февраля 2017, 21:26

      Ну так и там и там голубые...

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > filosof sparty 1 февраля 2017, 22:00

      Да ты, похоже, этой темой озабочен... Гомоконтактен?))))

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      Рейтинг: +2773

      волчарик 1 февраля 2017, 21:13

      снова с источником информации бухает

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp 1 февраля 2017, 20:47

      во будет хохма если вася прав ))

      1
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