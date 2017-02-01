Уткин: «По моим данным, стоимость стадиона «Динамо» составляет 1,5 миллиарда. «Крестовский» оценивается в 1 миллиард»

По информации футбольного комментатора Василия Уткина, стоимость стадиона «Динамо» превышает бюджет «Крестовского».

«Думаю, мы еще больше удивимся, узнав цифры про новый стадион «Динамо». Эта арена по стоимости превысит «Крестовский». По моим данным, которым я верю, надеюсь, меня не обманули, стоимость стадиона «Динамо» уже составляет 1,5 миллиарда евро. «Крестовский» оценивается в 1 миллиард», — сказал Уткин.

Как сообщалось ранее, стадион «Крестовский» будет передан в управление петербургского «Зенита» 31 марта текущего года.