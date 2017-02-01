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    Райола: «Милану» нужно будет назначить цену за Доннарумму»

    Агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, прокомментировал информацию об интересе к стражу ворот со стороны «Ювентуса». По словам представителя игрока, миланскому клубу рано или поздно нужно будет назначить цену за молодого вратаря.

    «Если мы захотим куда-то уйти, мы скажем об этом. Джиджио – совершенство. Кто может критиковать его? Он скромный парень, который отдает всего себя футболу. Его стоимость? Для меня, он просто Модильяни. Его будущее? Я уже сказал Галлиани, что клубы будут охотиться за ним. «Милану» нужно будет назначить цену.

    Но пока его контракт не подходит к концу. Нам просто нужно время для принятия правильных решений. Еще ничего не произошло. «Юве» хочет видеть его у себя? Спросите об этом их самих», – сказал Райола.

    В текущем сезоне Серии А на счету 17-летнего Доннаруммы 21 матч.

    Источник: Football Italia

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    01.02.2017 16:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -2

      Steem 1 февраля 2017, 17:40

      Не повезло Джиджио с агентом(((

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