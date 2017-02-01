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  • Ананко: «Каррера воспользовался своим шансом в «Спартаке» на все 100%»

Ананко: «Каррера воспользовался своим шансом в «Спартаке» на все 100%»

1 февраля 2017, 10:56
16

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко прокомментировал работу действующего рулевого красно-белых Массимо Карреры.

По словам Ананко, итальянец воспользовался своим шансом на все 100%.

«Для Карреры ничего нового в «Спартаке» нет. Он работал в «Ювентусе», который также считается топ-клубом, где большое давление. В этом плане ничего неожиданного для него не произошло. Каждому в жизни дается шанс, но не все могут воспользоваться им. В этой ситуации Каррера воспользовался своим шансом на все 100%», — сказал отечественный специалист.

Напомним, что Каррера возглавил столичный клуб в августе 2016 года. Под его руководством «Спартак» лидирует в РФПЛ с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (16)
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tambovchanin
1485938038
он ничего не добился 1ый круг не показатель доиграйте сначала чемпионат рано медали повесили
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Protosser
1485938345
"Он работал в «Ювентусе», который ТАКЖЕ считается топ-клубом" Ахахаха!))) Надо же) Ювентус - ТАКЖЕ топ-клуб... Как Спартак, почти)))
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aurora5858
1485938792
Почему ВЫ с Аленичевым упустили шансище?
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Gullit 76
1485941718
Protosser "Он работал в «Ювентусе», который ТАКЖЕ считается топ-клубом" Это он круто перебрал!Ананко похоже решил зад Карреры до блеска довести!Каждый день бомбардир делает подобный вброс!Всё оплачено.
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Lev Aleks
1485941869
с ним игра спартака смотрится гораздо приятнее...
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giluxa1963
1485942965
водитель автобуса прав
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GeorgeXIII
1485945089
комментаторы, блин))))
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vladimir-7
1485955335
Ананко: Каррера работал в Ювентосе, правда дворником...
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