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    Ананко: «Каррера воспользовался своим шансом в «Спартаке» на все 100%»

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко прокомментировал работу действующего рулевого красно-белых Массимо Карреры.

    По словам Ананко, итальянец воспользовался своим шансом на все 100%.

    «Для Карреры ничего нового в «Спартаке» нет. Он работал в «Ювентусе», который также считается топ-клубом, где большое давление. В этом плане ничего неожиданного для него не произошло. Каждому в жизни дается шанс, но не все могут воспользоваться им. В этой ситуации Каррера воспользовался своим шансом на все 100%», — сказал отечественный специалист.

    Напомним, что Каррера возглавил столичный клуб в августе 2016 года. Под его руководством «Спартак» лидирует в РФПЛ с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя.

    Источник: Спорт FM

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    01.02.2017 10:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 февраля 2017, 16:22

      Ананко: Каррера работал в Ювентосе, правда дворником...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 1 февраля 2017, 13:31

      комментаторы, блин))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 1 февраля 2017, 12:56

      водитель автобуса прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 1 февраля 2017, 12:37

      с ним игра спартака смотрится гораздо приятнее...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 февраля 2017, 12:35

      Protosser
      "Он работал в «Ювентусе», который ТАКЖЕ считается топ-клубом"
      Это он круто перебрал!Ананко похоже решил зад Карреры до блеска довести!Каждый день бомбардир делает подобный вброс!Всё оплачено.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 1 февраля 2017, 11:46

      Почему ВЫ с Аленичевым упустили шансище?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 1 февраля 2017, 11:39

      "Он работал в «Ювентусе», который ТАКЖЕ считается топ-клубом"
      Ахахаха!)))
      Надо же) Ювентус - ТАКЖЕ топ-клуб... Как Спартак, почти)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 1 февраля 2017, 11:33

      он ничего не добился 1ый круг не показатель доиграйте сначала чемпионат рано медали повесили

      3
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