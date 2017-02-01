Ананко: «Каррера воспользовался своим шансом в «Спартаке» на все 100%»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко прокомментировал работу действующего рулевого красно-белых Массимо Карреры.

По словам Ананко, итальянец воспользовался своим шансом на все 100%.

«Для Карреры ничего нового в «Спартаке» нет. Он работал в «Ювентусе», который также считается топ-клубом, где большое давление. В этом плане ничего неожиданного для него не произошло. Каждому в жизни дается шанс, но не все могут воспользоваться им. В этой ситуации Каррера воспользовался своим шансом на все 100%», — сказал отечественный специалист.

Напомним, что Каррера возглавил столичный клуб в августе 2016 года. Под его руководством «Спартак» лидирует в РФПЛ с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя.