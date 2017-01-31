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Иванович сфотографировался в форме «Зенита»

31 января 2017, 22:35
33

Защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к переходу в «Зенит». В сети появилось фото, где 32-летний серб сфотографировался в форме петербургского клуба. Напомним, ранее сообщалось, что футболист прилетел в Санкт-Петербург для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.

По неофициальным данным, зарплата игрока составит 3,2 миллиона евро в год. С сине-бело-голубыми защитник подпишет контракт, рассчитанный на 2,5 года, который можно будет продлить еще на сезон.

В нынешнем сезоне Иванович провел за «Челси» в АПЛ 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (33)
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Спартач_навсегда
1485891647
нам стоит ответь ударом на удар и хотя бы арендовать Сако
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Джек Харпер
1485891732
Челси - Синии и Газпром...
Зенит Голубые и Газпром...
Зачем играть больше - все почти тоже самое(в зарплате), но напрягаться меньше(не надо биться за стартовый состав)))
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4agaaa
1485891886
Хорошее приобретение, подобные игроки украшают наш чемпионат!!!
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Fanfurik
1485891972
Лучше бы в локо обратно
Ответить
forward33
1485892093
Радости на лице маловато)))
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maksspartak
1485893759
в Россию поехал карьеру завершать )))
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Fju-2
1485898410
Как влитой
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BuenosArgentina
1485900599
Щас еще народ подтянется из Челси, Иванович посмотрит как хорошо, лучший в мире стадион, красивый город, красивые девушки, добрый и дружеский народ !
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Наварх
1485915134
Для РФПЛ большой плюс и отличное усиление обороны для Петербуржцев, мои поздравления.
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Garrincha58
1485933308
о контракте ни слова когда же они его хотят заявить если вчера не успели тогда в ЛЕ не имеет право выступать а на фото какой то обреченный явно не в своей тарелке но его можно понять где Челси и где Зенит
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