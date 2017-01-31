Иванович сфотографировался в форме «Зенита»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к переходу в «Зенит». В сети появилось фото, где 32-летний серб сфотографировался в форме петербургского клуба. Напомним, ранее сообщалось, что футболист прилетел в Санкт-Петербург для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.

По неофициальным данным, зарплата игрока составит 3,2 миллиона евро в год. С сине-бело-голубыми защитник подпишет контракт, рассчитанный на 2,5 года, который можно будет продлить еще на сезон.

В нынешнем сезоне Иванович провел за «Челси» в АПЛ 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.