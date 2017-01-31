Моссаковский сообщил, что сегодня Панченко должен перейти в «Локомотив»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский сообщил, что в течение сегодняшнего дня нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий с начала сезона на правах аренды в «Динамо», подпишет контракт с «Локомотивом».

«До конца дня Кирилл Панченко должен перейти в «Локомотив». Если ничего не сорвется, скоро должны объявить», – написал Моссаковский на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет выкупить 27-летнего игрока у армейцев ближайшим летом.

В текущем розыгрыше ФНЛ Панченко записал в свой актив 15 голов и одну передачу в 20-ти встречах.