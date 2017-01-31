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  • Моссаковский сообщил, что сегодня Панченко должен перейти в «Локомотив»

Моссаковский сообщил, что сегодня Панченко должен перейти в «Локомотив»

31 января 2017, 15:40
30

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский сообщил, что в течение сегодняшнего дня нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий с начала сезона на правах аренды в «Динамо», подпишет контракт с «Локомотивом».

«До конца дня Кирилл Панченко должен перейти в «Локомотив». Если ничего не сорвется, скоро должны объявить», – написал Моссаковский на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет выкупить 27-летнего игрока у армейцев ближайшим летом.

В текущем розыгрыше ФНЛ Панченко записал в свой актив 15 голов и одну передачу в 20-ти встречах.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Трансферы зимы-2017 Динамо ЦСКА Локомотив Панченко Кирилл
Комментарии (30)
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Lev Aleks
1485866923
я бы сказал отличное приобретение)
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bset
1485868627
А почему мы его у себя не можем оставить?.. Хороший же нападающий
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mig28
1485869091
М-даа....Цска ищет нападающих..а тут с российским паспортом, в этом сезоне жжет и отдают конкурентам! Глупо!
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Garrincha58
1485871174
Панченко ищет повыгодней контракт видимо РЖД дали больше,а в Динамо сейчас не лучшие времена ну а Гинер тоже щедростью не является
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Asbjorn
1485872063
Странно почему цска не вернули его,а локо им хорошо усилится
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KorolShut
1485873030
Что за бред, в ЦСКА не вернули, а в Локо отдали
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vladimir-7
1485874320
Динамо, продавая К.Панченко в другую команду, может остаться в ФНЛ. Но почему ЦСКА не проявляет должных действий по возвращению К. Панченко в ПФК ЦСКА.
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Sasha1086
1485874602
Панченко второй Смолов!!! Удачи парню!!!
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marslond
1485875501
ЦСКА снова удивляет своими действиями. Лучше бы вернули Панченко, а не Оланаре.
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Geffon
1485881932
Фанататы Локо уже тут иллюзии строят ))) Динамо не ведет переговоров с Локомотивом по трансферу Кирилла Панченко. Это было бы невозможно и юридически. Не может совершить такую сделку и ЦСКА, ограниченное условиями аренды. Так что на данный момент вбросы некоторых желтых изданий и комментаторов действительности не соответствуют.
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