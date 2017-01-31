Венгер назвал нынешнюю атакующую линию «Арсенала» лучшей в его карьере

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что в данный момент атака его команды является лучшей за все время работы в лондонском клубе. Сейчас в распоряжении французского специалиста находятся Алексис Санчес, Оливье Жиру, Лукас, Тео Уолкотт и Дэнни Уэлбек.

«Это лучшее нападение «Арсенала». Как в плане количества, так и качества. Прежде у нас никогда не было так много игроков, которые могли бы выходить на поле и забивать голы в ворота соперника.

Да, у нас был когда-то Бергкамп, Анри, а затем ван Перси. Были Вильтор и Пирес – это было неплохо. Это были классные игроки, но сейчас у нас более широкий выбор», – сказал Венгер.

Стоит отметить, что Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года.