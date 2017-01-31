Траоре доиграет свой контракт в ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, рассказал о перспективах своего клиента в столичном клубе.

«Документы все из «Малаги» были переданы в «Монако». Чтобы ЦСКА не думал, что это случайные разговоры, а это реальность, я их отправил еще и армейцам. Уже всех все устраивало, но «Монако» в течение трех недель бумаги не подписывал. «Малага» ждала, а потом подписала другого нападающего. Вот так этот трансфер сорвался. По всей вероятности, он доиграет свой контракт в ЦСКА. Чтобы переход состоялся, нужно, чтобы все были согласны: «Монако», ЦСКА, другой клуб, Траоре и я», – рассказал Селюк в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, что аренда Траоре в ЦСКА действует до конца сезона.