Мавинга сменил «Рубин» на «Торонто»

Защитник «Рубина» Крис Мавинга продолжит карьеру в клубе МЛС «Торонто». 25-летний игрок сборной ДР Конго подписал контракт, рассчитанный на три года.

Мавинга пополнил «Рубин» в 2013 году, перейдя из «Ренна». За это время он провел 15 матчей в составе казанского клуба, отдав две результативные передачи. В течение последних двух сезонов на правах аренды 25-летний футболист играл за «Реймс» и «Труа».

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