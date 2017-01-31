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  • Антон Миранчук близок к продлению контракта с «Локомотивом»

Антон Миранчук близок к продлению контракта с «Локомотивом»

31 января 2017, 06:14
7

Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил о скором продлении действующего контракта «Локомотива» с 21-летним полузащитником Антоном Миранчуком.

«Антон вот-вот должен переподписать контракт с «Локомотивом». «Локомотив» сделал Миранчуку предложение, сторона футболиста близка к тому, чтобы его принять. Срок нынешнего контракта Антона с «Локомотивом» – до декабря 2017 года, новое соглашение рассчитано еще на два с половиной года.

В отличие от брата никаких противоречий по контракту с клубом у Антона практически нет: в будущем «Локомотив» планирует сделать на него ставку», – сказал Арустамян.

Стоит отметить, что Алексей Миранчук ведет переговоры о переходе с «Рубином».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Локомотив Миранчук Антон
Комментарии (7)
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evgeniykaras
1485841381
Да пусть Антоша не так светанулся в РФПЛ! За то в аренде как надо отыграл, пусть утрет нос своему братишке став лучшим в Локо!
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Lev Aleks
1485843170
Ну хоть Антоша человек нормальный.
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LokoGoGo
1485848676
Меня эта история с Антоном радует, а братец его нулячий гнильцой обрастает со своей сборной Месси
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Dgad
1485849553
Отличная новость
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XaXatyn
1485850021
Совсем другой человек , в отличие от брата !
Ответить
Gullit 76
1485852989
Похоже он повзрослел раньше брата.Должен пойти дальше!Удачи!
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Raider26
1485860792
Жаль что второй кобенится
Ответить
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