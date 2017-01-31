Антон Миранчук близок к продлению контракта с «Локомотивом»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил о скором продлении действующего контракта «Локомотива» с 21-летним полузащитником Антоном Миранчуком.

«Антон вот-вот должен переподписать контракт с «Локомотивом». «Локомотив» сделал Миранчуку предложение, сторона футболиста близка к тому, чтобы его принять. Срок нынешнего контракта Антона с «Локомотивом» – до декабря 2017 года, новое соглашение рассчитано еще на два с половиной года.

В отличие от брата никаких противоречий по контракту с клубом у Антона практически нет: в будущем «Локомотив» планирует сделать на него ставку», – сказал Арустамян.

Стоит отметить, что Алексей Миранчук ведет переговоры о переходе с «Рубином».