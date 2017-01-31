Венгер: «У «Арсенала» нет нужды покупать Бензема»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о возможном переходе в стан «канониров» нападающего мадридского«Реала» Карима Бензема.

«Арсенал» отлично укомплектован, у нас нет никакой необходимости брать Бензема. Я абсолютно уверен, что количество и качество игроков нашей группы атаки полностью соответствует задачам, которые стоят перед «Арсеналом», – сказал Венгер.

В текущем сезоне Бензема провел 15 матчей за «Реал», забил пять мячей и отдал две результативные передачи.