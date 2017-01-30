Покинувший сборы «Динамо» Панченко близок к переходу в «Локомотив»

Московский «Локомотив» проявляет предметный интерес к форварду «Динамо» Кириллу Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА.

Сегодня стало известно, что футболист досрочно покинул сборы бело-голубых в Турции. Официальная версия – по семейным обстоятельствам.

При этом известно, что президент железнодорожников Илья Геркус лично контактировал с Панченко и получил предварительное согласие игрока на переход в «Локо».

Руководство «Динамо» ранее заявляло, что воспользуется правом выкупа нападающего этой зимой, но до конкретики дело пока не дошло. «Локомотив», в свою очередь, в целях скорейшего разрешения ситуации готов предложить испытывающим финансовые трудности бело-голубым 1 миллион евро и 2 миллиона – ЦСКА.

Кроме того, существует вариант, что Панченко доиграет нынешний сезон в ЦСКА, так как главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не спешит списывать форварда со счетов и хотел бы посмотреть на него в деле. «Локомотив» же готов забрать Панченко без предварительного просмотра.

В текущем первенстве ФНЛ Кирилл Панченко провел 21 матч, забил 15 мячей и на данный момент возглавляет список лучших голеадоров.