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  • Покинувший сборы «Динамо» Панченко близок к переходу в «Локомотив»

Покинувший сборы «Динамо» Панченко близок к переходу в «Локомотив»

30 января 2017, 19:02
26

Московский «Локомотив» проявляет предметный интерес к форварду «Динамо» Кириллу Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА.

Сегодня стало известно, что футболист досрочно покинул сборы бело-голубых в Турции. Официальная версия – по семейным обстоятельствам.

При этом известно, что президент железнодорожников Илья Геркус лично контактировал с Панченко и получил предварительное согласие игрока на переход в «Локо».

Руководство «Динамо» ранее заявляло, что воспользуется правом выкупа нападающего этой зимой, но до конкретики дело пока не дошло. «Локомотив», в свою очередь, в целях скорейшего разрешения ситуации готов предложить испытывающим финансовые трудности бело-голубым 1 миллион евро и 2 миллиона – ЦСКА.

Кроме того, существует вариант, что Панченко доиграет нынешний сезон в ЦСКА, так как главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не спешит списывать форварда со счетов и хотел бы посмотреть на него в деле. «Локомотив» же готов забрать Панченко без предварительного просмотра.

В текущем первенстве ФНЛ Кирилл Панченко провел 21 матч, забил 15 мячей и на данный момент возглавляет список лучших голеадоров.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Трансферы зимы-2017 Динамо Локомотив ЦСКА Панченко Кирилл
Комментарии (26)
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alll-1
1485792430
папа кашу варит
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1485793551
После застоя со Слуцким, Кирюхе нужен тренер у которого он бы начал прогрессировать. И по-моему это не Сёмин.
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mdu86
1485793933
Было бы не плохо. Во всяком случае лучше чем Шкулетич, Хенти, Портнягин, Прудников
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Gullit 76
1485794453
Лучше бы парень с динамо в лигу вернулся!Свою команду не так просто найти.
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Joko21
1485795239
верится с трудом, что его ЦСКА и Динамо так легко отпустят
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Artemka69
1485795365
Ну это логично!!!Не просто же так папа в Локо работает!)))
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KorolShut
1485795797
Утка очередная
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richi
1485799259
Между тем РЖД самая убыточная госкорпорация России.
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Наварх
1485830679
Эпопея вокруг игрока доведёт до того, что ему дадут кучу денег и он перестанет играть, хотя и так поздновато заиграл. Начал прогрессировать в Динамо, пускать идёт дальше там в гору, а по истечению аренды возвращается в родные пенаты.
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Kikujiro
1485851236
вот уж чего нехватало. надеюсь Кирилл доиграет сезон в Динамо.
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