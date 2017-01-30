Лаллана – лучший игрок сборной Англии 2016 года

Хавбек «Ливерпуля» и сборной Англии Адам Лаллана победил в голосовании за звание лучшего игрока национальной команды в минувшем году.

В опросе среди членов клубов болельщиков «трех львов» 28-летний игрок набрал 39% голосов, опередив нападающего «Лестера» Джейми Варди, которому отдали свое предпочтение 12% опрашиваемых, и форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, набравшего 8%.

Дебют Лалланы в сборной Англии состоялся в 2013 году. За 2016 год футболист провел за национальную команду 10 поединков, три раза поразив ворота соперников.

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