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Лаллана – лучший игрок сборной Англии 2016 года

30 января 2017, 13:50
5

Хавбек «Ливерпуля» и сборной Англии Адам Лаллана победил в голосовании за звание лучшего игрока национальной команды в минувшем году.

В опросе среди членов клубов болельщиков «трех львов» 28-летний игрок набрал 39% голосов, опередив нападающего «Лестера» Джейми Варди, которому отдали свое предпочтение 12% опрашиваемых, и форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, набравшего 8%.

Дебют Лалланы в сборной Англии состоялся в 2013 году. За 2016 год футболист провел за национальную команду 10 поединков, три раза поразив ворота соперников.

Адамово яблоко. О том, как здорово выступает Адам Лаллана

Источник: The FA
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Англия Лаллана Адам
Комментарии (5)
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pntrz
1485776315
молодца
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h3LL1k
1485776334
Красавчик норм игрок успехов и дальше и самое главное в предстоящем поединке!))) отгрузи как надо :O
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BloodBow
1485779775
Вот поэтому они и проиграли Исландцем. В Англии, где когда-то за сборную играли такие звезды как: Бэкхем, Оуэн, Ширер, а теперь лучший игрок - Лаллана.
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Berikosha
1485791098
красава
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