Лига 1. Бернарду Силва вырвал для «Монако» ничью в матче против «ПСЖ»

Центральный матч 22-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монако» завершился ничьей со счетом 1:1. Голы пришлись на заключительный отрезок матча: на 81-й минуте счет открыл Эдинсон Кавани, а на второй добавленной минуте равенство восстановил Бернарду Силва.

Благодаря голу португальца «Монако» сравнялся по очкам с первой командой чемпионата «Ниццей». Парижане набрали 46 пунктов и продолжают преследовать лидеров.

Франция. Лига 1. 22-й тур

ПСЖ — Монако — 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Кавани, 81; 1:1 – Силва.

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