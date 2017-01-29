Примера. «Эспаньол» одолел «Севилью», Пареха был удален на второй минуте встречи

В матче 20-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Севильей» победы добились хозяева. В дебюте поединка прямую красную карточку получил экс-защитник «Спартака» Николас Пареха. На 4-й минуте пенальти реализовал Хосе Антонио Рейес, а на 20-й счет сравнял Стеван Йоветич. В добавленное к первому тайму время преимущество хозяев удвоил Марк Наварро. На 71-й минуте забитым мячом отметился Жерар Морено.

По итогам встречи «Эспаньол» набрал 29 очков и вышел на девятое место, сравнявшись с «Эйбаром». «Севилья» по-прежнему на третьей строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Эспаньол – Севилья – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Рейес, 2; 1:1 – Йоветич, 20; 2:1 — Наварро, 45+2; 3:1 — Морено, 71.

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