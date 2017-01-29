Пайет: «Лечу домой»

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет в ближайшее время прибудет в Марсель для подписания контракта с местным «Олимпиком».

«Лечу домой», — прокомментировал француз фотографию самолета в своем Twitter.

Сегодня стало известно о договоренности между лондонским клубом и «Марселем» по поводу перехода хавбека. Ожидается, что на продаже футболиста «молотобойцы» заработают 30 миллионов евро.

Ранее Пайет поклялся никогда не надевать футболку «Вест Хэма».

Примечательно, что на аватаре в Twitter футболист запечатлен в экипировке клуба и с шарфом в руках.