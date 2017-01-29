Симеоне: «Ничья с «Алавесом»? Для нас это плохой результат»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал итог матча 20-го тура Примеры против «Алавеса» (0:0). По словам специалиста, он разочарован подобным результатом.

«Алавес» провел великолепный матч, особенно это касается темпа игры. Для нас же матч получился плохим. У нас были отличные моменты, но голкипер соперника играл отлично. Нам нужно работать и прибавлять в игре. Мы заработали одно очко, это много, если учитывать нашу игру сегодня. «Алавес» не удивил меня, потому что они играют так всегда», – сказал Симеоне.