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Бабаев: «ЦСКА заинтересован в уходе Траоре»

28 января 2017, 23:13
19

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал будущее нападающего Ласина Траоре после прихода в клуб Аарона Оланаре. Напомним, нигериец подписал контракт на 4,5 года.

– Дмитрий Селюк, агент Ласина Траоре заявил, что есть интерес к ивуарийскому нападающему. Можно ли уже говорить об уходе ивуарийца из ЦСКА?

– Пока нет, но и Траоре хочет играть, и клуб заинтересован в том, чтобы футболист не просиживал на скамейке, а приносил пользу команде. Поэтому будем заниматься этим вопросом.

– То есть, ЦСКА заинтересован в уходе Траоре?

– Да, очевидно, что с Оланаре вопрос решен. Есть еще Чалов, Витинью, поэтому не уверен, что Ласина сможет выиграть конкуренцию у этих игроков в стартовом составе.

«Они с Траоре похожи». Почему трансфер Оланаре – провал селекции ЦСКА

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Траоре Ласина Оланаре Аарон Бабаев Роман
Комментарии (19)
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mialkov
1485634833
Я не болельщик армейцев, но по своей географии московские клубы для меня выше всех остальных... «ЦСКА заинтересован в уходе Траоре» - бальзам на наши израненные этой деревяшкой души болельщиков ФУТБОЛА!
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vladik12
1485634841
Наконец-то начали называть вещи своими словами.
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VikNMar
1485639049
Пусть уходит , с подопечными Селюка нельзя иметь дело .........
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alp
1485639813
мда... честно говоря, я думал он принесет лошадям пользу...
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Sashka Reshetov
1485640711
Жалко игрока. В Кубани очень хорошо смотрелся он, а сейчас что-то сдал прям заметно.
Ответить
бочаров
1485661328
Зениту пехните
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Obi Wan
1485669622
Пусть идёт в Монако.
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1485671997
уход Траоре, будет лучшим трансфером зимы)
Ответить
Joko21
1485672274
А что же ответит на эти заявления Селюк?
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VVM1964
1485725246
ДА , ЦСКА НАДО ТОЛЬКО ПОСОЧУВСТВОВАТЬ , ТАК ВЛЕТЕТЬ ...
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