Бабаев: «ЦСКА заинтересован в уходе Траоре»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал будущее нападающего Ласина Траоре после прихода в клуб Аарона Оланаре. Напомним, нигериец подписал контракт на 4,5 года.

– Дмитрий Селюк, агент Ласина Траоре заявил, что есть интерес к ивуарийскому нападающему. Можно ли уже говорить об уходе ивуарийца из ЦСКА?

– Пока нет, но и Траоре хочет играть, и клуб заинтересован в том, чтобы футболист не просиживал на скамейке, а приносил пользу команде. Поэтому будем заниматься этим вопросом.

– То есть, ЦСКА заинтересован в уходе Траоре?

– Да, очевидно, что с Оланаре вопрос решен. Есть еще Чалов, Витинью, поэтому не уверен, что Ласина сможет выиграть конкуренцию у этих игроков в стартовом составе.

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