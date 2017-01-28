Жулиано: «Называю Эрнани комаром, потому что он тощий, и говорю, чтобы готовил мне кофе»

Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал, как он помогает своему соотечественнику Эрнани адаптироваться в петербургском клубе. По словам футболиста, он придумал для новобранца сине-бело-голубых прозвище «комар» и в шутку заставляет его готовить кофе.

– Общаетесь с бразильцами из других клубов?

– Только на поле, когда играем друг с другом. По телефону или личного общения у нас практически нет.

– В «Зените» вы взяли шефство над Эрнани?

– Да, помогаю ему адаптироваться. Прикалываюсь с ним, придумываю для него прозвища. Называю его комаром, потому что он тощий. Говорю, чтобы он, как молодой, приготовил мне кофе. Эрнани нормально относится к шуткам. Я создаю для него комфортную атмосферу, к которой он привык в Бразилии. Хотя мы можем быть серьезными, когда нужно. А вообще, я для Эрнани не только друг, но и переводчик. Он по-русски пока не понимает, по-английски тоже.

– О чем вас спрашивал Эрнани?

– Что за команда? Как она играет? Как проходят тренировки? Что происходит в раздевалке? Что-то про партнеров по команде. Я ему рассказал про «коридор избиения», который проходят все новички. Я-то через это уже прошел.

Напомним, 22-летний бразилец присоединился к сине-бело-голубым минувшим декабрем, подписав контракт, рассчитанный на пять лет.