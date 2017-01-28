«Арсенал» не стал опровергать переговоры с «Краснодаром» по Торбинскому

В «Арсенале» отказались давать комментарии относительно возможного перехода хавбека «Краснодара» Дмитрия Торбинского в тульский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

Напомним, сегодня сам 32-летний футболист заявил, что ему ничего неизвестно о подобном варианте развития событий.

«Ведем ли переговоры с «Краснодаром» по аренде Торбинского? Позиция «Арсенала» такая: ничего не комментируем до подписания документов», – сказал гендиректор «оружейников» Дмитрий Балашов.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Торбинский принял участие в 10-ти встречах, не отметившись результативными действиями.