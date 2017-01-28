Конте: «Иванович? Я не знаю, что произойдет с его будущим»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о будущем защитника Бранислава Ивановича в лондонском клубе. Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего серба заинтересован «Зенит», который готов предложить игроку контракт с годовым окладом в 5 миллионов евро.

«Будущее Ивановича? Я не знаю, что с ним произойдет до закрытия трансферного окна. В прессе много спекуляций на эту тему», – сказал Конте.

В нынешнем сезоне Иванович провел за «Челси» в АПЛ 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.