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    Ловчев: «Прудников в «Локомотиве»? Руководство клуба не понимает, что происходит»

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход нападающего Александра Прудникова в «Локомотив». Напомним, что форвард находится на просмотре у железнодорожников на подготовительных сборах.

    «Прудников – золотой мальчик юношеской команды Колыванова, которая в середине 2000-х выиграла чемпионат Европы. Но этот парень ожиданий не оправдал. Ходит по командам, да и все. Хотя, например, в «Амкаре», у опытного Гаджиева, даже Прудников прилично играл. Возможно, и у Семина получится. Но по большому счету такой трансфер – это экономия средств. «Локо» нужен один, но хороший нападающий. А когда человек не принадлежит ни одному клубу, у него за душой нет рвения.

    Все-таки «Локомотив» и Семин ассоциируются с командой, которая оставила в истории российского футбола заметный след. Но возможность подписания таких футболистов, как Прудников, говорит о том, что кто-то наверху не понимает или не видит, что происходит. Отношение такое: команда существует – и бог с ней. А важно, чтобы у клуба был такой болельщик, как Миллер у «Зенита», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.01.2017 10:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 28 января 2017, 13:39

      Для любой команды очень хорошо, когда есть такой болельщик, как Миллер:)

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 28 января 2017, 11:32

      трансферы действительно странные

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