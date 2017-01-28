Ловчев: «Прудников в «Локомотиве»? Руководство клуба не понимает, что происходит»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход нападающего Александра Прудникова в «Локомотив». Напомним, что форвард находится на просмотре у железнодорожников на подготовительных сборах.

«Прудников – золотой мальчик юношеской команды Колыванова, которая в середине 2000-х выиграла чемпионат Европы. Но этот парень ожиданий не оправдал. Ходит по командам, да и все. Хотя, например, в «Амкаре», у опытного Гаджиева, даже Прудников прилично играл. Возможно, и у Семина получится. Но по большому счету такой трансфер – это экономия средств. «Локо» нужен один, но хороший нападающий. А когда человек не принадлежит ни одному клубу, у него за душой нет рвения.

Все-таки «Локомотив» и Семин ассоциируются с командой, которая оставила в истории российского футбола заметный след. Но возможность подписания таких футболистов, как Прудников, говорит о том, что кто-то наверху не понимает или не видит, что происходит. Отношение такое: команда существует – и бог с ней. А важно, чтобы у клуба был такой болельщик, как Миллер у «Зенита», – сказал Ловчев.