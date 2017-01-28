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    Дзагоев: «Хочется сказать Слуцкому спасибо. С ним мы добились немалых успехов»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как воспринял уход главного тренера Леонида Слуцкого. Напомним, что 45-летнего специалиста в армейском клубе сменил белорус Виктор Гончаренко.

    — Как отнеслись к уходу Слуцкого?

    — Мы долгое время провели вместе. Даже очень долгое. Редкий тренер задерживается на одном месте дольше двух лет, а Леонид Викторович отработал в ЦСКА большой срок. Хочется сказать ему огромное спасибо. Мы добились с ним немалых успехов и, наверное, выжали максимум из того, что имели.

    — Различия в подходе тренеров к работе прочувствовали?

    — Оба уделяют серьезное внимание игровым упражнениям. У Слуцкого было много тактики. У Михалыча все по ходу идет. Не знаю, будет ли Гончаренко делать отдельные тренировки по тактике, но пока все понятно. Каждый улавливает, чего хочет тренер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.01.2017 07:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 28 января 2017, 11:53

      Как говорят: "от ненависти до любви один шаг".

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