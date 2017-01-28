Дзагоев: «Хочется сказать Слуцкому спасибо. С ним мы добились немалых успехов»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как воспринял уход главного тренера Леонида Слуцкого. Напомним, что 45-летнего специалиста в армейском клубе сменил белорус Виктор Гончаренко.

— Как отнеслись к уходу Слуцкого?

— Мы долгое время провели вместе. Даже очень долгое. Редкий тренер задерживается на одном месте дольше двух лет, а Леонид Викторович отработал в ЦСКА большой срок. Хочется сказать ему огромное спасибо. Мы добились с ним немалых успехов и, наверное, выжали максимум из того, что имели.

— Различия в подходе тренеров к работе прочувствовали?

— Оба уделяют серьезное внимание игровым упражнениям. У Слуцкого было много тактики. У Михалыча все по ходу идет. Не знаю, будет ли Гончаренко делать отдельные тренировки по тактике, но пока все понятно. Каждый улавливает, чего хочет тренер.