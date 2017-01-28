Дзюба: «Посмеялись с Кокорой, читая гневные комментарии о моем переезде в Китай»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о последствиях своей шутки о переходе в китайский клуб. По словам россиянина, он получил много гневных комментариев в свой адрес.

– Сколько людей клюнуло на вашу шутку в социальной сети после той встречи?

– Очень много. Обычно не читаю комментарии к своим постам, но тут обратил внимание на гневные сообщения. Их хватало. Но мы посмеялись с Кокорой. Весело было.

– Вам звонили и спрашивали, правда это или нет?

– Да. Мол, как это, куда уходишь? В принципе нормально посмеялись. Не более того.

– Однако, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Успокоите болельщиков?

– Просто мы проводили спарринг с китайским клубом, и перед началом я специально говорил громко, что нужно себя хорошо проявить, чтобы туда позвали. Мне удалось забить два гола, после чего сказал: «Ребята, мои сборы в «Зените» закончились. Всем спасибо. Прощайте!» Это просто шутка.

Дзюба: «От таких предложений не отказываются, уезжаю в Китай»