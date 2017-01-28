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    Дзюба: «Посмеялись с Кокорой, читая гневные комментарии о моем переезде в Китай»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о последствиях своей шутки о переходе в китайский клуб. По словам россиянина, он получил много гневных комментариев в свой адрес.

    – Сколько людей клюнуло на вашу шутку в социальной сети после той встречи?

    – Очень много. Обычно не читаю комментарии к своим постам, но тут обратил внимание на гневные сообщения. Их хватало. Но мы посмеялись с Кокорой. Весело было.

    – Вам звонили и спрашивали, правда это или нет?

    – Да. Мол, как это, куда уходишь? В принципе нормально посмеялись. Не более того.

    – Однако, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Успокоите болельщиков?

    – Просто мы проводили спарринг с китайским клубом, и перед началом я специально говорил громко, что нужно себя хорошо проявить, чтобы туда позвали. Мне удалось забить два гола, после чего сказал: «Ребята, мои сборы в «Зените» закончились. Всем спасибо. Прощайте!» Это просто шутка.

    Дзюба: «От таких предложений не отказываются, уезжаю в Китай»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2017 07:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 28 января 2017, 17:35

      А мы вам с Кокорой хотели торжественные проводы устроить. Жаль.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 января 2017, 15:50

      Скромный Дзю ни словом не обмолвится о своих успехах на поле. Только ржать умеет.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 января 2017, 13:41

      а жаль было бы неплохо избавится от него и сплавить это дерево китайцам

      0
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      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 28 января 2017, 10:11

      Два бревна просто посмеялись над бревнами в их лице! Первая лига по вам плачет,а кокоре ЧМ чтоб бегать с малышней и мячики подавать.

      -1
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      Рейтинг: +4934

      polt 28 января 2017, 09:32

      Ну очень высокое самомнение.

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 28 января 2017, 07:41

      Да кому ты найух нужен кроме Зенита???

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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn > АртурZaСМ 28 января 2017, 10:04

      Это точно,если бы еще играл хорошо,другой разговор

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