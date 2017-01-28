Раньери: «Лестер» слишком часто пропускает»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал ничейный исход в матче 1/16 Кубка Англии с «Дерби Каунти» (2:2)

«Сложная игра получилась. Мы неплохо начали, но постепенно сдали в активности, а соперник забил дважды. Во второй половине встречи «Лестеру» удалось активизироваться и восстановить равновесие, но вместе с тем не могу не отметить, что мы слишком часто пропускаем», – сказал Раньери.

По условиям проведения Кубка Англии, в случае ничейного исхода команды ждет переигровка.