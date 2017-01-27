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    FIFPro: в России 25% футболистов не получают зарплату вовремя

    Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в ходе специального исследования выявила страны с наибольшим процентом игроков, которые не получают свою заработную плату в срок.

    Так, в Габоне 95,6% футболистов за последние два сезона не получали зарплату вовремя, а европейским лидером по данному показателю является Мальта (78,8 %). В России примерно четверть игроков выходят на поле в долг.

    Источник: Twitter

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    27.01.2017 23:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 28 января 2017, 08:17

      У населения статистика будет в два раза больше,чем у этих гребаных пешеходов

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 28 января 2017, 00:09

      сбавьте зарплату ..все равно не достойны..и всем хватет..

      -1
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      Рейтинг: +345

      Наварх 28 января 2017, 00:04

      Сократить кол-во команд в РФПЛ, а то 1-2 команды (порой и более) вечно с долгами и полями-огородами. К примеру Томь (без обид для Томичей), ну вечные проблемы, команда не готова выступать в РФПЛ. Убрав пару команд из премьер лиги и статистика улучшится по выплатам, а самое главное сократится время проведения чемпионата и в "зимний" период игр практически не будет. Думаю согласятся многие, что в "зимний" период большой риск получения травмы и игра скованная.

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