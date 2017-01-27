FIFPro: в России 25% футболистов не получают зарплату вовремя

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в ходе специального исследования выявила страны с наибольшим процентом игроков, которые не получают свою заработную плату в срок.

Так, в Габоне 95,6% футболистов за последние два сезона не получали зарплату вовремя, а европейским лидером по данному показателю является Мальта (78,8 %). В России примерно четверть игроков выходят на поле в долг.