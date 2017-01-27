FIFPro: в России 25% футболистов не получают зарплату вовремя

У населения статистика будет в два раза больше,чем у этих гребаных пешеходов
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в ходе специального исследования выявила страны с наибольшим процентом игроков, которые не получают свою заработную плату в срок.
Так, в Габоне 95,6% футболистов за последние два сезона не получали зарплату вовремя, а европейским лидером по данному показателю является Мальта (78,8 %). В России примерно четверть игроков выходят на поле в долг.
Los países donde los futbolistas más sufren impagos:— FIFPro (@FIFPro) 27 января 2017 г.
1. Gabón 2. Bolivia 3. Túnez
(% con atrasos las dos ultimas temporadas) fuente: @fifpro pic.twitter.com/cmtvRrRDGE