Варга: «В 18 лет Дзагоев играл лучше, чем сейчас»

Известный футбольный агент Шандор Варга считает, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев мог уехать в топ-чемпионат, но время ушло.

«Помнится, Арсен Венгер регулярно интересовался у меня о Дзагоеве. Но, думаю, его время переходить в сильный европейский чемпионат уже упущено. Все-таки в 18-летнем возрасте Алан выглядел лучше, нежели сейчас. В целом же парень он способный, если бы еще не вмешивались травмы...» – сказал Варга.

По слухам, в услугах Дзагоева этой зимой был заинтересован «Эвертон».