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    Варга: «В 18 лет Дзагоев играл лучше, чем сейчас»

    Известный футбольный агент Шандор Варга считает, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев мог уехать в топ-чемпионат, но время ушло.

    «Помнится, Арсен Венгер регулярно интересовался у меня о Дзагоеве. Но, думаю, его время переходить в сильный европейский чемпионат уже упущено. Все-таки в 18-летнем возрасте Алан выглядел лучше, нежели сейчас. В целом же парень он способный, если бы еще не вмешивались травмы...» – сказал Варга.

    По слухам, в услугах Дзагоева этой зимой был заинтересован «Эвертон».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2017 21:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 28 января 2017, 02:19

      Может Гончаренко его разбудит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 28 января 2017, 02:16

      да, расти перестал...успокоился и мечтает...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 27 января 2017, 23:20

      В команде сейчас его превратили в опорника. Непонятно только зачем.

      4
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    • ...
      Рейтинг: -6

      LokoBars87 27 января 2017, 22:24

      Не уехал молодым,зажрался как большинство Российских футболистов,вот и итог кучка унылого,ленивого конского навоза.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 27 января 2017, 22:17

      варга селюк .. одни евреи

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 января 2017, 22:05

      А ведь он прав чертяка... Тогда на него и Реал пристально смотрел, но что конифей, что Дзага, при всех задатках так и остались по сути в болоте...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > VVM1964 27 января 2017, 23:49

      И с возрастом тоже впорядке... Дзага как раз на стыке 18-19 лет больше всего феерил, а потом уверовал в конях и как футболист стал деградировать...

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