Варга: «Не верю, что Фернандес нужен «Челси»

Известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал информацию об интересе «Челси» к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.

«Во-первых, я не верю, что Фернандес перейдет в «Челси», во-вторых, у меня есть сомнения, что он им вообще нужен. Фернандес показывает добротный уровень, но таких в АПЛ много. Он мог бы заиграть в клубе-середняке, но элитный уровень пока не для него», – резюмировал Варга.

Напомним, что в текущем сезоне Фернандес провел за ЦСКА 17 матчей, отдал две результативные передачи.