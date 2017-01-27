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    Варга: «Не верю, что Фернандес нужен «Челси»

    Известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал информацию об интересе «Челси» к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.

    «Во-первых, я не верю, что Фернандес перейдет в «Челси», во-вторых, у меня есть сомнения, что он им вообще нужен. Фернандес показывает добротный уровень, но таких в АПЛ много. Он мог бы заиграть в клубе-середняке, но элитный уровень пока не для него», – резюмировал Варга.

    Напомним, что в текущем сезоне Фернандес провел за ЦСКА 17 матчей, отдал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2017 21:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 27 января 2017, 23:57

      Варга сильно преклоняется перед АПЛ,можно подумать, там сплошные небожители...Перейдет Фернандес или нет,это вопрос,но в Челси, погоду бы не испортил...

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Юрий Крутько 28 января 2017, 00:39

      Болбои нужны, да.

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 27 января 2017, 22:05

      Дзагоев: «Рад находиться в ЦСКА, но хочу попробовать себя за рубежом»

      имхо мне кажется он раньше лучше играл... ну всё равно удачи Алан!



      Ага читает мои комменты на бомбардире спалился сука :D:D:D

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